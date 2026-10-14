Raquel Brito anuncia nascimento do primeiro filho: 'Chegou com tudo'

Chega ao mundo mais um integrante da família Brito, após Raquel Brito, ex-Fazenda 16, dar a luz ao primeiro filho com Cleiton Souza. O anúncio foi feito pela própria mamãe de primeira viagem nas redes sociais, na noite desta terça-feira (13).

"Não são as melhores fotos, mas é o meu melhor momento! Meu menino nasceu! Agradecer primeiro a Deus que fez tudo como ele quis, fora totalmente dos meus planos e do médico! Ravi chegou com 37 semanas e chegou com tudo", disse aos seguidores.

O anúncio foi feito pela influenciadora nas redes sociais | Foto: Reprodução/Instagram

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A influenciadora e irmã do campeão do ‘BBB 24’, Davi Brito, comentou sobre o companheirismo do namorado. "Agradecer ao Cleitton por ser forte o tempo todo comigo, por me dar apoio e por ser o paizão de Ravi. Nós te amamos. Nossa missão agora é cuidar dele. Dia 13 de outubro, às 19:58. Agradecer a maravilhosa equipe médica que orientou e me conduziu em cada etapa. Hoje só tenho a agradecer".

Nas redes sociais, o anúncio foi recebido com muita alegria pelos internautas. “Seja bem-vindo. Que o mundo seja bom com você”, desejou um internauta. “Que Deus abençoe essa família”, escreveu outro. “Parabéns, Quel!! Parabéns, Cleitinho!! Que Deus abençoe poderosamente a vida do nosso Ravizinho!! Felicidades para toda família!!”, disse um terceiro.

A celebração também aconteceu entre os famosos, como a ex -colega de confinamento da influenciadora, e filha de Arlindo Cruz, Flora Cruz. “Que lindeza, abençoado seja esse neném e essa família linda. Amo você, amiga. Curta cada fase, elas voam rápido”, aconselhou.

Poucas horas depois, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e chamou a atenção ao contar sobre a perda de peso durante a gestação. "Eu perdi. Estava com 100kg e depois fui para 91kg. Agora só Deus é quem sabe", brincou.

Enquanto Raquel esteve confinada no programa A Fazenda, da Record, surgiram rumores de uma possível gestação. A influenciadora precisou sair do reality depois de passar mal e sentir dores no peito durante a Prova de Fogo. Pouco depois ela foi diagnosticada com miocardite aguda, que é uma inflamação no músculo do coração.