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Motoristas ficam em meio a tiroteio no túnel Charitas-Cafubá

A troca de tiros entre criminosos da comunidade do Preventório e agentes da Polícia Penal do Rio não deixou feridos

relogio min de leitura | Redação
O tráfego na região foi normalizado
O tráfego na região foi normalizado -

Motoristas que trafegavam pelo túnel Charitas-Cafubá, na manhã desta terça-feira (13), ficaram em meio a uma troca de tiros entre agentes da Polícia Penal do Rio e criminosos da comunidade do Preventório. O confronto teve início quando os policiais entraram na comunidade para cumprir um mandado de prisão.

As primeiras informações são de que os policiais teriam tentado recuperar um preso foragido do sistema prisional, mas foram alvo de tiros.

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Por causa da troca de tiros, o túnel foi interditado momentaneamente e reaberto após o confronto. Não há informações sobre feridos.

Segundo a Polícia Militar, os agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para checar a informação de disparos de arma de fogo no bairro Charitas e deram apoio à ação.

Tags:

conflito comunitário Polícia Penal Segurança Pública trânsito niterói troca de tiros Túnel Charitas-Cafubá

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