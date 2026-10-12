Após brigas em Madri, Virginia e Vini Jr. colocam um ponto final no relacionamento

O casal termina o relacionamento após quatro meses da última reconciliação - Foto: Reprodução/Instagram

O casal termina o relacionamento após quatro meses da última reconciliação - Foto: Reprodução/Instagram

E chegou ao fim, mais uma vez, o relacionamento da influenciadora Virginia Fonseca e do jogador Vini Jr., nesse domingo (11). A assessoria da famosa informou que não houve brigas e que os dois preferiram seguir caminhos diferentes, entretanto, há rumores de discussões entre o casal. O término foi anunciado quatro meses depois da última reconciliação.

De acordo com a assessoria da famosa, “Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal”, disse.

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Contudo, indo contra a afirmação da assessoria e pouco antes da confirmação do fim do relacionamento, as redes sociais foram tomadas por rumores de brigas entre os famosos, na última sexta-feira (9). O perfil Daily do Garotinho, no Instagram, revelou que a briga aconteceu quando o casal estava em Madri, na Espanha. Logo depois Virginia viajou para Miami, nos Estados Unidos, sem aliança.

Viagem antecipada

A viagem para Miami estava programada, porém, de acordo com o colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, a influenciadora teria antecipado a viagem justamente por causa da briga com o então namorado.

Na viagem, Virginia levou os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo para encontrar o pai, Zé Felipe, que está em uma temporada em Miami.

Nas redes sociais, a famosa compartilhou momentos de descontração na praia junto com os filhos.