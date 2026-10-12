Inscrições abertas para a Caminhada Rosa em Itaboraí

A ação pretende mobilizar a população em torno da importância da informação, da prevenção e da adoção de hábitos que contribuam para a promoção da saúde - Foto: Divulgação

A ação pretende mobilizar a população em torno da importância da informação, da prevenção e da adoção de hábitos que contribuam para a promoção da saúde - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Saúde (SEMSA), Esporte e Lazer (SEMEL) e de Turismo e Eventos (SEMTUR), vai realizar, no sábado, dia 17 de outubro, mais uma edição da Caminhada Rosa. A iniciativa, voltada à conscientização sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde, terá concentração às 7h, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro.

As inscrições estão disponíveis por meio do link: https://eventospmi.ib.itaborai.rj.gov.br/caminhada-rosa-2026. As mil primeiras pessoas inscritas receberão uma camisa da caminhada, que deverá ser retirada no próprio dia do evento.

A ação pretende mobilizar a população em torno da importância da informação, da prevenção e da adoção de hábitos que contribuam para a promoção da saúde, incentivando a participação de mulheres, familiares e amigos nesse movimento de conscientização.

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