Palácio Laranjeiras ou SG?: Saiba onde o governador Douglas Ruas vai morar após tomar posse

Uma das primeiras decisões do governador eleito, Douglas Ruas (PL), é que ele e a família não se mudarão para o Palácio Laranjeiras, construído pela família Guinle, no começo do século XX.

A decisão se assemelha com as tomadas pelos ex-governadores Leonel Brizola, Marcello Alencar, Sérgio Cabral e Cláudio Castro. De acordo com o governador, ele permanecerá em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado.

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Tal decisão de Douglas Ruas, relembra um bordão utilizado durante a campanha eleitoral, em que dizia fazer parte do ‘Rio real’ para se referir a periferias e outras localidades, e não do ‘Rio da novela’, criticando governadores que se preocupavam mais com a Zona Sul da capital, localidade onde está o Palácio Laranjeiras.

O governador é natural de São Gonçalo, que atualmente é administrado pelo seu pai, o prefeito Capitão Nelson (PL), desde 2021.

