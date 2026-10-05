Rafaella Justus expõe ataque após compartilhar foto com comprovante de votação

A influenciadora Rafaella Justus, de 17 anos, foi alvo de “ataques gratuitos” nas redes sociais, após compartilhar uma foto com o comprovante de votação, neste domingo (4). Sem perder tempo, a jovem, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, divulgou o comentário ofensivo proferido por uma mulher em uma caixa de mensagem e se defendeu criticando a ação da internauta.

A mensagem que a adolescente recebeu continha ataques à sua aparência física, afetada pela estenose crânio-facial, uma condição congênita caracterizada por uma má-formação óssea do crânio.

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"Por isso que nasceu horrorosa assim. A cabeça do tubarão-martelo é pra ser proporcional o quão burra é! Nem plástica resolve seu problema porque, além de feia, teu problema tá na alma", escreveu a internauta para Rafaella.

Mulher ataque verbalmente adolescente nas redes sociais | Foto: Reprodução - Instagram

A influenciadora sreagiu ao ataque e respondeu, expondo o nome e a foto da mulher responsável pelo ataque.

"Não costumo dar palco para hater neste perfil, mas essa foi tão gratuita que eu precisei expor aqui. É assustador o quanto gente vazia se sente confortável destilando ódio atrás de uma tela", escreveu. "Espero que você melhore como pessoa!", desejou.

Na foto que causou toda a polêmica, a jovem apareceu segurando o comprovante de votação do primeiro turno. Junto com a imagem, ela escreveu: "Primeiro voto da vida. Bom demais fazer parte de uma escolha que importa tanto".