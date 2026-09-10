Fiuk anuncia fim da carreira musical e prepara último show

Fiuk iniciou sua trajetória musical em 2007, quando passou a comandar os vocais da banda Hori - Foto: Reprodução/Instagram

Fiuk iniciou sua trajetória musical em 2007, quando passou a comandar os vocais da banda Hori - Foto: Reprodução/Instagram

Fiuk anunciou que vai deixar a carreira musical. O cantor, de 35 anos, revelou a decisão nesta quarta-feira (9), em um vídeo publicado nas redes sociais, e confirmou que fará apenas mais uma apresentação antes de encerrar esse ciclo.

O último show está marcado para o dia 18 de setembro, em Campinas, no interior de São Paulo. De acordo com o artista, as demais apresentações que estavam previstas foram canceladas.

A despedida, segundo Fiuk, será uma oportunidade de estar ao lado dos fãs que acompanharam sua trajetória na música. O cantor afirmou que o encerramento da carreira acontece por tempo indeterminado.

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Fiuk iniciou sua trajetória musical em 2007, quando passou a comandar os vocais da banda Hori. Alguns anos depois, em 2011, começou a investir na carreira solo.

O anúncio ocorre após o cantor também ter falado publicamente sobre dificuldades financeiras e questões pessoais. Agora, Fiuk pretende encerrar sua fase na música e seguir novos caminhos.

A apresentação em Campinas será, portanto, a última oportunidade para os fãs acompanharem o cantor nos palcos antes da pausa na carreira musical.