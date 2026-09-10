Polícia Civil prende líder religioso que abusou de diversas mulheres em vários estados do país

Policiais civis da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da Polícia Civil do Pará prenderam, nesta quinta-feira (10), um líder religioso por abusar mais de 10 mulheres em três estados. O criminoso foi localizado escondido no entorno da comunidade Cesar Maia, em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio.

O criminoso era conhecido como pastor na cidade de Santa Izabel, no estado do Pará. Ele se aproveitava da sua condição como líder espiritual para estabelecer um vínculo de confiança e praticar os abusos. As investigações já identificaram vítimas no Rio de Janeiro, Maranhão e Pará, além de casos em apuração nos estados do Amazonas e Rio Grande do Sul.

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A captura desta quinta-feira ocorreu a partir de um intenso trabalho investigativo, com base no cruzamento de dados entre as forças de segurança e na análise de informações do Setor de Inteligência. Os agentes realizaram o monitoramento de possíveis rotas e endereços vinculados ao criminoso e o localizaram na Estrada dos Bandeirantes. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.