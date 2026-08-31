Lionel Richie é internado em UTI após show nos Estados Unidos

O cantor americano Lionel Richie, de 77 anos, foi internado em uma UTI de um hospital em St. Louis, nos Estados Unidos, após se apresentar na cidade no sábado (29). A informação foi divulgada pelo site TMZ e confirmada por veículos internacionais e brasileiros.

De acordo com o TMZ, Richie procurou atendimento médico após a apresentação no The Muny, em Forest Park. Os médicos investigam um possível quadro de desidratação, mas ainda não há diagnóstico confirmado para a internação. A expectativa, segundo o portal, é que ele receba alta nesta terça-feira (1º).

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Pessoas que estavam na apresentação relataram que o artista aparentou dificuldades nos minutos finais do show. Durante a última música, “All Night Long”, Richie teria pedido à equipe que levasse uma cadeira ao palco para que pudesse terminar a apresentação sentado. A equipe do cantor foi procurada pelo TMZ, mas não havia se manifestado até a publicação das reportagens.

Em junho, Richie também precisou de atendimento médico após passar mal durante um show em St. Paul, no estado de Minnesota. Na ocasião, ele interrompeu a apresentação e relatou ao público que estava se sentindo “tonto” e “estranho”. Paramédicos o atenderam nos bastidores e o levaram de ambulância a um hospital.