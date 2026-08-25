Fiuk anuncia novo emprego após revelar dificuldades financeiras

O cantor Fiuk, de 35 anos, revelou nesta segunda-feira (24) que conseguiu um novo emprego. O anúncio foi feito nas redes sociais, onde o artista publicou um vídeo mostrando os preparativos para o primeiro dia de trabalho e tratou a novidade com bom humor.

Na legenda da publicação, Fiuk escreveu que estava a caminho do primeiro dia no novo emprego e usou hashtags relacionadas à CLT e à carteira de trabalho.

No vídeo, o cantor aparece acordando, fazendo exercícios e escolhendo a roupa para sair. Durante a gravação, comemorou a conquista e afirmou que está precisando de dinheiro.

Ao se preparar para o trabalho, Fiuk também fez piada com o próprio visual e a idade. O cantor disse que adotaria um estilo de “senhor” e decidiu pentear o cabelo para trás, em uma referência ao visual de empresário.

Leia também:

Maricá abre inscrições para cursos gratuitos de robótica e tecnologia

Projeto 'Luz, Câmera, Educação!' abre participação para escolas de todo o Estado do Rio





Fiuk havia falado sobre crise financeira

O anúncio do novo emprego acontece dias depois de Fiuk revelar que enfrenta dificuldades financeiras. O cantor contou que está parcelando despesas e impostos e que chegou a vender um carro para ajudar no pagamento de uma dívida.

Na ocasião, o artista também comentou sobre o distanciamento de familiares, entre eles o pai, Fábio Jr., e a irmã, Cleo Pires. Fiuk afirmou que teria sido deserdado e relatou que tem dificuldades para pedir ajuda.

Retorno à carreira musical

A novidade também ocorre pouco depois do lançamento do EP M, Vol. 2, que marcou o retorno de Fiuk à carreira musical após um intervalo de dez anos.

O trabalho inclui a faixa Abre Coração, uma releitura de uma música que ganhou destaque na voz de Marcelo durante a década de 1980.

Assim, enquanto retoma os projetos musicais, Fiuk também encara uma nova rotina profissional, desta vez, segundo ele, com carteira assinada e o tão celebrado salário no fim do mês.