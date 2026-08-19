Evaristo Costa anuncia "conteúdo adulto" e surpreende seguidores com revelação

'Conteúdo adulto' dito pelo apresentador nada mais é do que problemas da idade - Foto: Reprodução

'Conteúdo adulto' dito pelo apresentador nada mais é do que problemas da idade - Foto: Reprodução

O jornalista e apresentador Evaristo Costa, de 50 anos, surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (19) ao anunciar que começaria a produzir "conteúdo adulto". A declaração, no entanto, fazia parte de uma brincadeira e não se tratava de material sensual ou erótico.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Evaristo afirmou que vinha pensando na decisão há cerca de um ano e que havia conversado sobre o assunto com familiares e amigos. Ele também mencionou o alto custo de vida na Inglaterra, onde mora.

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O jornalista criou suspense ao dizer que era "dono" das próprias escolhas e que havia decidido começar a produzir conteúdo adulto. A declaração rapidamente chamou a atenção dos seguidores pelo duplo sentido.

Na sequência, Evaristo revelou o verdadeiro significado da expressão. Segundo ele, os conteúdos serão voltados para assuntos relacionados à saúde e ao envelhecimento.

Entre os temas que pretende abordar estão dores nas costas, vista cansada, hipertensão e colesterol. O apresentador ainda brincou ao dizer que estaria aberto a uma colaboração com um médico geriatra.

Evaristo também contou que já gravou alguns vídeos e que, caso tudo ocorra como planejado, o primeiro episódio deve ser publicado na próxima semana.

A brincadeira provocou diversas reações nas redes sociais. Seguidores entraram no clima da publicação, enquanto a jornalista Leilane Neubarth também comentou a possibilidade de participar de um conteúdo sobre dores no joelho.