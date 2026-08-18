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Anitta é a nova rainha de bateria da Grande Rio

Cantora substituirá Virginia Fonseca, que deixou o posto na última semana

relogio min de leitura | Redação
Anitta será rainha de bateria da Grande Rio em 2007
Anitta será rainha de bateria da Grande Rio em 2007 -

A cantora Anitta será a nova rainha de bateria da Grande Rio. A "poderosa" será anunciada já no próximo sábado (22). A informação foi dada pelo EXTRA. Assim que o posto ficou vago com a saída de Virginia Fonseca, a escola de Caxias correu para buscar um novo nome.

Paolla Oliveira foi chamada para retornar ao posto, mas negou. Logo em seguida, Anitta foi procurada e prontamente aceitou o convite. Essa não é a primeira vez que a cantora estará desfilando na Marquês de Sapucaí. Ela já foi musa da Mocidade, escola que é torcedora, no Carnaval de 2016.

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Anitta, inclusive, foi cogitada para ser Rainha de Bateria da escola de Padre Miguel, no lugar de Fabíola Andrade, no carnaval de 2027. Na época, Anitta confirmou o convite feito pela Mocidade, mas acabou não dando uma resposta definitiva para a agremiação.

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Anitta Grande Rio

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