Glória Menezes morre aos 91 anos no Rio de Janeiro

Glória Menezes foi homenageada pela TV Globo com uma estrela na Calçada da Fama da emissora - Foto: Reprodução

Glória Menezes foi homenageada pela TV Globo com uma estrela na Calçada da Fama da emissora - Foto: Reprodução

A atriz Glória Menezes morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família e pela assessoria da artista. Ela estava em sua residência. De acordo com o G1, a morte foi por causas naturais.

Considerada uma das grandes referências da dramaturgia brasileira, Glória Menezes teve uma carreira de mais de seis décadas e marcou diferentes gerações com trabalhos no teatro, no cinema e principalmente na televisão.

Nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1934, a atriz iniciou sua trajetória artística ainda na década de 1950. Seu primeiro trabalho profissional na televisão ocorreu na TV Tupi, antes de conquistar projeção nacional.

Glória Menezes esteve em produções que fazem parte da história da televisão brasileira. Entre os trabalhos de maior destaque estão novelas como Irmãos Coragem, Guerra dos Sexos, Rainha da Sucata, A Próxima Vítima, Torre de Babel, O Beijo do Vampiro, Senhora do Destino, A Favorita e Totalmente Demais, sua última novela, exibida entre 2015 e 2016.

A atriz também teve uma trajetória importante no cinema. Um de seus trabalhos de destaque foi O Pagador de Promessas, filme de 1962 que se tornou um dos grandes clássicos do cinema brasileiro.

Nos últimos anos, Glória Menezes levou uma vida mais reservada e permaneceu afastada das novelas. Em agosto deste ano, a atriz foi homenageada pela TV Globo com uma estrela na Calçada da Fama da emissora. A cerimônia aconteceu no dia 12, mas Glória não compareceu pessoalmente e foi representada pelo filho, Tarcísio Filho.

A homenagem ocorreu poucos dias antes da morte da atriz e reconheceu sua contribuição para a história da televisão brasileira.

Dia triste para dramaturgia brasileira

A morte de Gloria Menezes foi anunciada poucas horas do falecimento de outro grande ícone da teledramaturgia brasileira: Laura Cardoso.

As duas atrizes tinham mais de 90 anos de idade e morreram em suas casas. Protagonistas em diversas novelas, as duas estavam afastadas das telas desde antes da pandemia. Enquanto Laura fez sua última aparição em 2019, em “A Dona do Pedaço”, exibida pela TV Globo, Glória fez seu último trabalho em Totalmente Demais, entre 2015 e 2016.

Governo do Rio lamenta perda

O governador em exercício do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto, lamentou, em nota, a perda de quem ele chamou de 'grande atriz'.

"A perda de Glória Menezes entristece a cultura e a arte do país. Uma grande atriz que construiu uma trajetória de mais de seis décadas nos palcos, no cinema e, principalmente, na televisão. Um dos rostos mais populares do Brasil deu vida a personagens que atravessaram gerações.

Conhecida ao longo de sua carreira por sua versatilidade e talento, interpretou mocinhas, vilãs e personagens de grande destaque. Sua contribuição para a dramaturgia brasileira deixa um legado que permanecerá na memória do público e das novas gerações de artistas.

Neste momento de tristeza, manifesto minha solidariedade aos familiares, amigos, colegas de profissão e admiradores de Glória Menezes. Que sua história e sua arte permaneçam vivas na memória de todos."