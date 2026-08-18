Projeto Grael celebra 28 anos de atuação em Niterói

Ao longo de quase três décadas, o Projeto Grael, atualmente, atende crianças, adolescentes e jovens de 9 a 29 anos, oferecendo atividades esportivas - Foto: Divulgação

Ao longo de quase três décadas, o Projeto Grael, atualmente, atende crianças, adolescentes e jovens de 9 a 29 anos, oferecendo atividades esportivas - Foto: Divulgação

O Projeto Grael completa 28 anos nesta terça-feira (18), consolidando uma trajetória marcada pela educação, pelo esporte, pela formação profissional e pela inclusão social. Fundado em 1998, em Niterói, pelos velejadores olímpicos Lars Grael, Torben Grael e Marcelo Ferreira, a instituição foi fundada com o propósito de democratizar o acesso de crianças e jovens aos esportes náuticos e transformar a relação com o mar em uma ferramenta de educação.

Ao longo de quase três décadas, o Projeto Grael, atualmente, atende crianças, adolescentes e jovens de 9 a 29 anos, oferecendo atividades esportivas, cursos profissionalizantes e ações de educação ambiental.

A programação inclui modalidades como vela, canoagem e natação, além de oficinas profissionalizantes voltadas à formação para o mercado de trabalho, entre elas mecânica de popa, mecânica diesel, carpintaria, capotaria náutica, fibra de vidro e eletroeletrônica. As atividades são estruturadas para estimular não apenas o desenvolvimento técnico, mas também valores como disciplina, convivência, responsabilidade e trabalho em equipe.

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“Celebrar 28 anos é olhar para uma história construída por muitas mãos e, principalmente, por milhares de jovens que passaram pelo Projeto Grael e levaram consigo novos conhecimentos, experiências e perspectivas para o futuro. Nosso maior orgulho é perceber que os barcos podem ser uma ferramenta de transformação, capazes de abrir caminhos e gerar oportunidades”, afirma Joanna Dutra, gerente executiva do Projeto Grael.

Ao longo de quase três décadas, o Projeto Grael, atualmente, atende crianças, adolescentes e jovens de 9 a 29 anos, oferecendo atividades esportivas | Foto: Divulgação

O Projeto Grael também possui uma forte atuação na área ambiental, especialmente na relação dos jovens com a Baía de Guanabara. Durante as atividades, os educandos participam de Mutirões de limpeza de praias, atividades de educação ambiental, oficinas e projetos voltados à conservação do meio ambiente. A proposta é aproximar os alunos do ambiente em que vivem e estimular uma relação de cuidado e responsabilidade.

A trajetória do Projeto Grael também é marcada pela formação de profissionais que, anos depois, retornam à instituição como educadores e colaboradores. A presença de ex-alunos na equipe é um dos exemplos mais simbólicos do impacto de longo prazo do trabalho desenvolvido.

Além da unidade de Niterói, localizada em Jurujuba, o Instituto Rumo Náutico mantém atividades em Mangaratiba, ampliando o alcance da iniciativa e levando a metodologia "Bons Ventos" para outros territórios.

Vagas remanescentes para novos alunos

O Projeto Grael está com vagas remanescentes para novos alunos até o dia 21, enquanto houver disponibilidade. Podem se matricular jovens entre 9 e 29 anos, que sejam estudantes ou tenham concluído o Ensino Médio na rede pública de ensino.

As matrículas são realizadas presencialmente na unidade de Niterói ou de Mangaratiba. Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar RG ou Certidão de Nascimento e CPF do aluno; RG e CPF do responsável; comprovante de residência; declaração escolar com data de 2026; e atestado médico de aptidão para atividades esportivas, também com data de 2026.