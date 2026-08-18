Morre Carlos Cesare, o Pablo de 'Qual é a Música', aos 60 anos

O ator e palhaço Carlos Cesare, conhecido por interpretar o personagem Pablo no quadro “Qual é a Música”, do Programa Silvio Santos, morreu no domingo (16), aos 60 anos, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada pela família. O velório e o sepultamento aconteceram nessa segunda-feira (17), no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos.

Carlos Cesare atuou como dublador de Pablo por quatro anos no SBT. Ele assumiu o personagem em 1986, aos 20 anos, após a saída do primeiro intérprete do papel, Augusto Rodríguez.

O quadro “Qual é a Música” se tornou um dos clássicos da televisão brasileira e fazia parte do Programa Silvio Santos. Quando a atração voltou ao ar no fim da década de 1990, o personagem Pablo passou a ser interpretado por Felipeh Campos, que fazia dupla com Ellen Rocche.

Leia também:

Faetec abre mais de 400 vagas gratuitas em cursos para mulheres em vulnerabilidade

De São Gonçalo, artista Robson Martins integra exposição 'Outras Brasilidades' na Espanha





Carreira no circo

Além da televisão, Carlos Cesare também construiu uma trajetória no circo, onde se apresentava como Palhaço Eugênio Garnizé.

Durante a carreira circense, o artista tornou-se amigo do ator Domingos Montagner, que morreu em 2016, aos 54 anos, após se afogar no rio São Francisco durante as gravações da novela “Velho Chico”.

Carlos Cesare ficou marcado pela participação em um dos programas mais populares da televisão brasileira nos anos 1980 e também pela atuação nos palcos e no circo.