Faetec abre mais de 400 vagas gratuitas em cursos para mulheres em vulnerabilidade

As aulas estão previstas para começar em 31 de agosto, com término em 12 de novembro - Foto: Divulgação

As aulas estão previstas para começar em 31 de agosto, com término em 12 de novembro - Foto: Divulgação

A Faetec, em parceria com a Secretaria da Mulher, está com inscrições abertas para 414 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional, oferecidos em diferentes regiões do estado. As oportunidades são voltadas a mulheres em situação de vulnerabilidade social, a partir de 16 anos.

O programa oferece às participantes assistência estudantil, com auxílio-alimentação de R$ 5 por dia e duas passagens de ônibus municipal por dia para transporte. As aulas estão previstas para começar em 31 de agosto, com término em 12 de novembro.

As vagas fazem parte do programa Mulheres Mil e incluem cursos como Cuidador Infantil, Cuidador de Idoso, Assistente de Logística, Assistente de Recursos Humanos, Recepcionista, Assistente Escolar, Operador de Computador e Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Básica. A formação busca contribuir para o acesso a novas oportunidades no mercado de trabalho.

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A capacitação será realizada nas unidades Batan, Japeri, Seropédica, Saracuruna, Itaguaí, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, Silva Jardim, Teresópolis, Nova Friburgo, Paty do Alferes, Mendes, Miguel Pereira, Paraty, Muriqui, Pinheiral, Pendotiba, Niterói, São Vicente, Araruama e Vassouras.

Para realizar a matrícula, que vai até 28 de agosto, as candidatas devem comparecer às unidades. É necessário apresentar identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de escolaridade compatível com o curso escolhido.