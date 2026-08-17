Anitta é flagrada deixando teatro com o ator Danilo Mesquita no RJ

A cantora Anitta, de 33 anos, foi flagrada deixando o Teatro Fernanda Montenegro, na Zona Sul do Rio de Janeiro, junto com o ator Danilo Mesquita, de 34 anos, neste domingo (16). O suposto casal prestigiou o espetáculo “O Filho”, estrelado por Gabriel Braga Nunes, Maria Ribeiro e Andreas Trotta.

No registro, a cantora surge pouco à frente, de cabeça baixa e rosto escondido com o cabelo. Logo atrás, caminha o ator. Além do flagra, os internautas também tiveram a atenção voltada para a roupa de Anitta, que estava de vestido longo e rasteirinha. "Ela de rasteirinha de boas, só vivendo, um vestido de boas…", escreveu um internauta no X. "Me cura ela (...) indo pro teatro de rasteirinha", disse outra.

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Os boatos de um romance entre os artistas tiveram início em agosto, depois do colunista Lucas Pasin, publicar que a cantora e o ator teriam sido vistos juntos no show do Djavan, que aconteceu no último dia 2. A apresentação também contou com a presença de familiares de Anitta.

No final daquela semana, Danilo acompanhou a estreia de “EQUILIBRIUM Tour”, junto com amigos e até de Mauro Machado, o pai da cantora. Com a interação pública dos dois, especulações de um possível romance ganharam ainda mais força.

Os artistas ainda não se pronunciaram sobre os encontros. Anitta não assume um namorado desde o término com Ian Bortolanza, em fevereiro deste ano.