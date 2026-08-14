Agenda cultural: confira os principais eventos do fim de semana em São Gonçalo e região

Quem procura opções de lazer e cultura para o fim de semana encontra uma programação diversificada em diferentes cidades da região. Entre os destaques estão festas literárias com grandes nomes da cultura brasileira, festival de bandas escolares, exposições de artes visuais, arraiá, festival cervejeiro e celebrações religiosas.

Confira os principais eventos:

São Gonçalo

Festival de Música Força e Garra reúne 17 bandas escolares

O Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no Laranjal, recebe neste sábado (15), a partir das 9h, o Festival de Música Força e Garra. O encontro reúne 17 bandas de quatro municípios, sendo seis de escolas municipais de São Gonçalo, e é aberto ao público.

A banda Companhia de Artes Musicais Força e Garra, formada por alunos e ex-alunos da unidade, completa 39 anos de história. Atualmente, o grupo é regido pelo maestro Heloisio Costa, professor de música do colégio.

Serviço: Colégio Municipal Estephânia de Carvalho — esquina da Rua Cardeal Sebastião Leme com a Avenida Bispo Dom João da Mata, s/nº, Laranjal.

Arraiá das Tradições acontece em Neves

O Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, recebe neste sábado, a partir das 17h30, o Arraiá das Tradições – MuDANÇAS em São Gonçalo: Cultura, Dança e Economia Solidária em Celebração Popular. A programação terá apresentações de cerca de 180 alunos, quadrilha, banda ao vivo, gastronomia e artesanato. A entrada é gratuita.

Beer Day tem cervejas artesanais, gastronomia e shows

De sexta-feira (14) a domingo (16), o estacionamento do São Gonçalo Shopping recebe o Beer Day, com mais de 100 torneiras de chope e cervejas artesanais. O evento também terá food trucks, área kids, feira de artesanato e shows de rock. A entrada é gratuita.

Na sexta, a programação musical terá karaokê e a banda O Coro, cover de Charlie Brown Jr. No sábado, será a vez de Metrópolis, tributo à Legião Urbana, e Dinucci. No domingo, sobem ao palco Creuze Beck, cover dos Mamonas Assassinas, e ThunderRock.

Exposição reúne trabalhos de 100 alunos

Para quem prefere artes visuais, a Casa das Artes recebe até 5 de setembro a exposição A Arte de Ser Artista, da Escola de Desenho Esboço Artes. A mostra reúne 100 trabalhos de alunos entre 7 e 72 anos, com técnicas como grafite, guache, lápis de cor e aquarela. A entrada é gratuita.

Serviço: Rua Coronel Moreira César, s/nº, Centro. Visitação de terça a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 16h.

Niterói

FLIN reúne literatura, música, teatro e grandes nomes

A Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN) 2026 ocupa o Reserva Cultural até domingo (16), com programação gratuita. Com o tema “Territórios das Palavras”, o evento homenageia Lélia Gonzalez e reúne escritores, artistas, pesquisadores e leitores.

Entre os nomes confirmados estão Fernanda Montenegro, Conceição Evaristo, Emicida, Ana Maria Gonçalves, Lilia Schwarcz, Jeferson Tenório e Valter Hugo Mãe. No domingo, Fernanda Montenegro apresenta a leitura dramática Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir.

Serviço: Reserva Cultural Niterói — Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos. Entrada gratuita.

Maricá

Festa da Padroeira reúne fé e tradição

A tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora do Amparo movimenta o Centro de Maricá neste fim de semana. A programação começa nesta sexta-feira (14), às 18h, com Santo Terço, novena, missa e coroação.

No sábado (15), dia dedicado à padroeira, haverá alvorada às 6h, missas durante a manhã e, às 16h, missa campal seguida de procissão pelas ruas do Centro. As celebrações continuam no domingo.

Serviço: Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, no Centro de Maricá.

Itaboraí

“Ateliê Invisível” apresenta universo criativo de Maíra Andrade

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres recebe até 5 de setembro a exposição Ateliê Invisível, da artista plástica Maíra Andrade, com curadoria de Wendell Laurentino. A mostra transita pelo abstrato, surrealismo e universo onírico e tem entrada gratuita.

Serviço: Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 303, Centro.

“No Caminho das Borboletas” reúne obras inéditas

No Itaboraí Plaza Shopping, a exposição No Caminho das Borboletas, do artista plástico Luiz Lacerda, apresenta obras inéditas produzidas com materiais como tecidos, papelão e metais reaproveitados. A mostra propõe reflexões sobre transformação, liberdade e renovação e tem entrada gratuita.

A exposição permanece aberta durante o horário de funcionamento do shopping.

Araruama

FLA Araru reúne literatura, debates e shows

A 5ª edição da Feira Literária de Araruama (FLA Araru) acontece de sexta-feira (14) a segunda-feira (17), na Praça Antônio Raposo. Com o tema “A Construção do Ser: Um Mergulho no Oceano da Literatura”, o evento tem programação gratuita, com palestras, debates, oficinas, lançamentos de livros e atividades infantis.

A programação musical também é destaque. Ana Carolina se apresenta na sexta-feira, Xamã no sábado e Mart'nália no domingo. Os shows têm entrada gratuita.

Entre os convidados da feira estão Leonardo Boff, Djamila Ribeiro, Aline Midlej, Leilane Neubarth, Cissa Guimarães, Minotauro e Minotouro.

Com opções para diferentes públicos e interesses, a agenda cultural do fim de semana mostra que não faltam motivos para sair de casa — seja para ouvir música, conhecer novos autores, prestigiar artistas locais ou simplesmente mergulhar em uma boa experiência cultural.