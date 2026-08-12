Globo demite apresentadora após 20 anos no SporTV

A jornalista e apresentadora Joanna de Assis, de 45 anos, foi demitida pela Globo após 20 anos na emissora, nesta quarta-feira (12). Ela comandava o programa “Tá On”, do SporTV, desde março de 2025. A saída acontece em meio a mudanças na área esportiva da Globo.

Joanna chegou à Globo em 2006, depois de passar por veículos como Gazeta Esportiva, Terra, UOL e revista Placar. Na emissora, começou pelo portal GE e depois passou a atuar no SporTV. Ao longo da trajetória, participou da cobertura de grandes eventos esportivos, como Copas do Mundo e Jogos Olímpicos.

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A jornalista também participou de programas como “Bem, Amigos!”, comandado por Galvão Bueno, e integrou a equipe do “Globo Esporte” de São Paulo aos sábados.

No “Tá On”, Joanna assumiu a apresentação em março de 2025. A atração é exibida pelo SporTV no horário do almoço e reúne notícias, informações e os principais assuntos do mundo dos esportes.

A saída foi confirmada pela Globo ao Terra e ao Metrópoles. Em comunicado, a emissora informou que Joanna “não faz mais parte da equipe do Esporte da Globo”.

Além do trabalho na televisão, Joanna também foi uma das criadoras do podcast “Nos Armários dos Vestiários”, voltado à discussão e ao combate ao preconceito no futebol.