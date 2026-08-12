Nua, Luana Piovani aproveita dia de praia em Ibiza

A atriz e apresentadora Luana Piovani, de 49 anos, compartilhou um vídeo em que aparece nua durante um dia de praia em Ibiza, na Espanha. A publicação foi feita no Instagram nessa terça-feira (11) e reúne diferentes registros da viagem.

Além das imagens em que aparece sem biquíni, Luana publicou fotos usando a peça e registros em que se refresca no mar e aproveita o dia de sol. Na legenda, escreveu que estava “biscoitando” para “elevar o algoritmo” e afirmou que Ibiza a “lava” e “renova”.

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A publicação também gerou comentários dos seguidores. Uma internauta perguntou sobre o desaparecimento de um post anterior, e Luana respondeu que havia publicado o conteúdo no dia anterior, mas que ele não estava mais disponível quando acordou. Em seguida, afirmou que seu post havia sido apagado.

Luana já havia compartilhado registros semelhantes durante a viagem. Em julho, a atriz publicou fotos em uma praia de nudismo em Ibiza, também aparecendo sem roupas nas imagens.