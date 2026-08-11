Novo casal na área? Fãs da Anitta invadem o perfil do ator Danilo Mesquita após rumores de romance com cantora

Um dos assuntos que tem movimentado a web nos últimos dias é a possibilidade de um novo casal no meio artístico, Anitta e Danilo Mesquita. Com o surgimento desse possível romance, os fãs da cantora se animaram e invadiram o Instagram do ator com comentários de apoio e aprovação com a relação entre os dois, principalmente após os flagras do artista junto com a família da dona do hit 'Show das Poderosas' em sua apresentação.

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Algum dos internautas fizeram questão de demonstrar carinho ao novo casal nos comentários da foto do ator. "Anitta, é sério mana? Casalzão! Cuida dela viu", afirmou um fã. "Sinto cheiro de casamento com a Anitta e filhote", comentou um seguidor. Já um outro fã da cantora fez um pedido, "Não desequilibre nossa Anitta".

O ator totaliza mais de 710 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Na sua conta, Danilo Mesquita compartilha registros dos seus trabalhos cinematográficos e musicais, além de mostrar um pouco da sua vida pessoal, como celebrações e viagens.

Mesmo com o novo rumor de romance, Danilo Mesquita ainda deixa as fotos com a sua ex-namorada Ayomi Domenica, filha de Mano Brown, em seu perfil do Instagram. Os dois viveram um relacionamento de 4 anos, que teve o seu fim no início de 2025.

Os rumores começaram a ganhar força após o ator ir em mais de um show da cantora em sua turnê, além de ter sido flagrado em clima de intimidade com a família da Anitta e ido ao show do Djavan com a artista. Nenhum dos dois confirmaram os boatos, mas aos olhos dos internautas, eles já são um casal.