Exposição ‘A Arte de Ser Artista’ reúne trabalhos de 100 alunos na Casa das Artes, em São Gonçalo

O nome da exposição representa justamente a ideia de que cada aluno possui potencial artístico - Foto: Divulgação

O nome da exposição representa justamente a ideia de que cada aluno possui potencial artístico - Foto: Divulgação

A Casa das Artes, em São Gonçalo, recebe até o dia 5 de setembro a exposição “A Arte de Ser Artista”, realizada pela Escola de Desenho Esboço Artes, com apoio da Secretaria de Turismo e Cultura. A mostra reúne 100 trabalhos produzidos por 100 alunos, com idades entre 7 e 72 anos, e apresenta ao público diferentes estilos e técnicas de desenho.

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As obras, todas em tamanho A3, foram produzidas nas dependências da escola como projeto final dos alunos. Entre os trabalhos, estão representações inspiradas em mangá, cartoon e realismo, utilizando técnicas como grafite, guache, lápis de cor e aquarela.

Esta é a segunda exposição realizada pela Esboço Artes e a primeira a ocupar a Casa das Artes. A proposta é valorizar o processo artístico dos estudantes e mostrar que a arte pode aproximar pessoas de diferentes gerações, experiências e níveis de conhecimento.

Para o estudante Davi de Alencar, de 17 anos, participar da exposição representa uma oportunidade especial. Esta é a primeira vez que um desenho seu é apresentado em uma mostra aberta ao público.

“Achei muito legal saber que teria uma arte desenhada por mim exposta para outras pessoas verem. Sempre gostei de desenhar e acho que essa parceria com a Prefeitura é importante para dar um gás para todos os jovens que têm interesse pela arte”, conta Davi.

Segundo o gestor e professor da Esboço Artes, Glauber Gal, o nome da exposição representa justamente a ideia de que cada aluno possui potencial artístico, mas também faz parte de um processo coletivo de convivência e troca.

“Essa exposição tem como objetivo mostrar como cada um desses alunos tem potencial de ser um artista. Mas é importante que ele se entenda como parte desta arte, que é a importância de viver. Então, na nossa escola, tentamos mostrar como é importante a vivência entre relacionamentos em idades diferentes, cursos diferentes, com o mesmo objetivo, que é desenhar. Então, por isso, ‘A Arte de Ser Artista’. É essa capacidade de se relacionar em meio ao diferente”, explica Glauber.

Serviço:

Local: Casa das Artes – R. Cel. Moreira César, s/nº, Centro, São Gonçalo

Horário: terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, das 10h às 16h

Classificação: Livre

Ingresso: Entrada franca