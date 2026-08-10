Namorada de Rayssa Leal comemora após mais um título da skatista: 'Muito feliz'

Namorada de skatista Rayssa Leal, a influenciadora Duda Wilken, de 21 anos, tem acompanhado a atleta durante algumas competições, como foi o caso desse último fim de semana, no Maracanãzinho, onde Duda assistiu a companheira levando a título do Skate Street (SLS) Rio Takeover.

"Muito feliz", disse Duda nas redes sociais. A namorada da skatista esteve nas arquibancadas para acompanhar a competição e saiu comemorando quando Rayssa se consagrou campeã. As duas apareceram bem animadas, sem se importarem de serem filmadas, e Duda deu beijo no rosto de Rayssa, que entregou o troféu nas mãos dela.

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Embora sejam bem discretas em relação a vida pessoal e evitem fazer declarações de amor públicas, Duda tem quase 500 mil de seguidores nas redes sociais e, aos poucos, as duas vão deixando escapar momentos da rotina juntas. Recentemente, elas surgiram em uma live no Tik Tok, onde Rayssa aparece maquiando Duda.

A influenciadora chegou a passar por uma situação estressante nas redes sociais após ser questionada sobre a ausência da skatista em uma live que ela estava fazendo. "Nossa, vocês são chatos para caramba. Ela está lá no perfil dela, não no meu. Que isso?! Vai viver, arrumar uma namorada pra vocês para perguntar cadê ela, não a minha", disse durante uma transmissão no TikTok.