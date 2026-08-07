Maya Massafera volta a aparecer com rosto queimado e explica situação

Segundo Maya, a aparência é por conta de um procedimento estético, mas que não causa dor - Foto: Reprodução/Instagram

Segundo Maya, a aparência é por conta de um procedimento estético, mas que não causa dor - Foto: Reprodução/Instagram

Maya Massafera, de 45 anos, voltou a aparecer nas redes sociais com o rosto queimado e bastante vermelho após passar por um procedimento estético. A influenciadora digital explicou, em uma publicação nesta sexta-feira (7), que fez o procedimento há três dias e que a sessão faz parte de um protocolo. Por isso, ela já havia sido submetida ao processo cerca de um mês atrás.

"O pior dia é hoje. Agora só melhora. A primeira coisa que quero falar para vocês é que não dói absolutamente nada", iniciou Maya.

A influenciadora aproveitou para rebater algumas críticas que vem recebendo e garantiu que está seguindo as recomendações de uma profissional: "Isso é um protocolo muito bem estudado pela pessoa que fez. Não é que fiz uma coisa um tempinho atrás e agora estou fazendo outra. Foi pensado. Vocês lembram que falei para vocês que tinha que fazer algumas vezes?", questionou.

Leia também:

Botafogo anuncia renovação contratual de Alex Telles



Manifestação em Buenos Aires deixa mais de 1,5 mil feridos e 18 presos



Maya está seguindo um protocolo que faz uso de peeling de fenol, um procedimento agressivo que usa ácido para eliminar camadas danificadas da pele, suavizando rugas e cicatrizes.

"O meu rosto não ficou marcado por causa de acne. Na minha transição (de gênero), tive que fazer um negócio que se chama eletrólise. É como se fosse uma depilação a laser, porém mais potente, que queima cabelinhos claros. Tinha muitos cabelinhos claros (no rosto). É como se fosse uma agulha que entra em cada cabelo e dá um choque", explicou.

A influenciadora afirmou que, apesar de o rosto estar queimado e da aparência, está levando uma vida normal, inclusive com a prática diária de atividade física. "Vida normal. Posso sair na rua, claro que de máscara, porque não quero assustar ninguém."

Por fim, Maya afirmou que está feliz por poder realizar esses procedimentos que complementam a transição de gênero: "Isso tudo faz parte da transição. Está tudo bem. Estou feliz da vida", concluiu.