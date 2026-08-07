Rio entra em Estágio 3 após intensificação dos ventos nesta sexta-feira (7) - Foto: Divulgação/Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR-Rio)

Rio entra em Estágio 3 após intensificação dos ventos nesta sexta-feira (7) - Foto: Divulgação/Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR-Rio)

O município do Rio de Janeiro entrou em Estágio 3 às 13h desta sexta-feira (7), devido à intensificação dos ventos prevista para as próximas horas. A informação foi divulgada pelo Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio).

De acordo com o Sistema Alerta Rio, na última hora antes da mudança de estágio foram registradas rajadas de vento de 66,6 km/h no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), 61,2 km/h na Marambaia (INMET) e 59,2 km/h no Aeródromo de Campo dos Afonsos.

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A previsão do Alerta Rio é de céu parcialmente nublado a nublado, com ventos fortes a muito fortes, que podem atingir até 90 km/h nas próximas horas.

O Estágio 3 é o terceiro nível em uma escala de cinco adotada pelo município e indica que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

Rio entra em Estágio 3 após intensificação dos ventos nesta sexta-feira (7) | Foto: Divulgação/Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR-Rio)

O COR orienta que a população:

Evite deslocamentos pelas regiões mais afetadas;

Evite permanecer próximo de árvores ou em áreas descampadas durante ventos fortes ou ocorrência de descargas elétricas;

Observe sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalos na estrutura, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 e evite permanecer no imóvel;

Moradores de áreas de risco devem ficar atentos às sirenes da Defesa Civil e, quando acionadas, seguir para os pontos de apoio indicados;

Acompanhe as atualizações divulgadas pelos veículos de comunicação e pelos canais oficiais do COR-Rio.

Em situações de emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).