Bruce Willis faz rara aparição em público após diagnóstico de doença

Bruce Willis faz rara aparição em púbico e é fotografado deixando igreja, em Los Angeles, nos EUA - Foto: Reprodução/Instagram

Bruce Willis faz rara aparição em púbico e é fotografado deixando igreja, em Los Angeles, nos EUA - Foto: Reprodução/Instagram

O ator Bruce Willis foi fotografado em um raro momento em público, nas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (5). O famoso, de 71 anos, estava deixando uma igreja e aguardava sua carona acompanhado de seguranças.

Em março de 2022, os familiares anunciaram que Bruce havia sido diagnosticado com afasia, condição que compromete a comunicação e impactou diretamente sua carreira. Em fevereiro do ano seguinte, um novo boletim médico revelou que o quadro avançou para demência frontotemporal, doença neurodegenerativa que provoca alterações no comportamento, dificuldades na fala e perda progressiva de habilidades cognitivas e motoras.

Desde então, o ator passou a ter uma vida reclusa, fazendo aparições esporádicas registradas por paparazzi ou publicada pelos familiares nas redes sociais.



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A condição do artista não tem cura, afeta áreas do cérebro responsáveis pela linguagem, comportamento e personalidade. Com isso, Bruce Willis se aposentou da atuação e se afastou da vida pública.

Nos últimos anos, sua rotina tem sido dedicada à convivência com a família. O ator mora com a esposa, Emma Heming Willis, com quem tem duas filhas, Mabel Ray e Evelyn Penn. Ele também mantém uma relação próxima com outras três filhas do antigo casamento, Rumer, Scout e Tallulah Willis, que frequentemente compartilham momentos ao lado do pai nas redes sociais.

