Maricá bate o Boavista no jogo de ida das quartas de final da Copa Rio
Partida foi realizada nesta quarta (5), no estádio João Saldanha
min de leitura | Redação
O Maricá bateu o Boavista por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa Rio 2026. A partida aconteceu nesta quarta-feira (5), às 14h45, no estádio João Saldanha, casa do Maricá.
O gol solitário que deu vantagem para o Maricá foi marcado pelo meia Marcelo, camisa 10 e capitão do Tsunami.
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Com o resultado, o Maricá precisa apenas de um empate no jogo da volta para avançar na competição.
Já o Boavista terá que vencer por dois gols de diferença se quiser manter vivo o sonho da Copa Rio.
A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (12), às 16h, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema.