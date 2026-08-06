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Maricá bate o Boavista no jogo de ida das quartas de final da Copa Rio

Partida foi realizada nesta quarta (5), no estádio João Saldanha

relogio min de leitura | Redação
Com o resultado, o Maricá precisa apenas de um empate no jogo da volta para avançar na competição
Com o resultado, o Maricá precisa apenas de um empate no jogo da volta para avançar na competição -

O Maricá bateu o Boavista por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa Rio 2026. A partida aconteceu nesta quarta-feira (5), às 14h45, no estádio João Saldanha, casa do Maricá.

O gol solitário que deu vantagem para o Maricá foi marcado pelo meia Marcelo, camisa 10 e capitão do Tsunami.

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Com o resultado, o Maricá precisa apenas de um empate no jogo da volta para avançar na competição.

Já o Boavista terá que vencer por dois gols de diferença se quiser manter vivo o sonho da Copa Rio.

A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (12), às 16h, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema.

Tags:

Boavista Copa Rio maricá fc

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