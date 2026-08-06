Na reta final da gestação, Tainá Militão compartilha post mostrando evolução da barriga

A influenciadora digital Tainá Militão compartilhou, nas redes sociais, um registro do crescimento da barriga nessa quinta-feira (5). A esposa de Éder Militão, que espera o primeiro filho do casamento com o atleta, contou que o bebê já está na posição correta para o parto. Ela também anunciou que está próxima de completar oito meses de gestação.

"Hoje de manhã, eu levei um susto com o tamanho da minha barriga. Já está grande e, no sábado, são oito meses. Não contei para vocês, mas o bebê já está encaixadinho. A médica falou que agora ele não vira mais. Já está com a cabeça para baixo e com o corpinho aqui", disse Tainá.

Adepta das atividades físicas, Tainá também lamentou a pausa nas aulas de beach tennis para repousar durante o período final de gravidez: "A gente está formando um time tão legal, mas bem quando eu vou embora. Fazer o quê? É sempre assim, mas é ótimo quando ciclos se encerram quando tudo está maravilhoso".

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Gabriel, como se chamará o filho da influenciadora com o atleta do Real Madrid, será o terceiro filho da influenciadora e o segundo de Éder Militão. Tainá é mãe de Helena e Matheus, frutos do antigo relacionamento com Léo Pereira, enquanto Éder é pai de Cecília, fruto da relação com Karoline Lima.