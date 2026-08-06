Ana Castela brinca sobre futuro namorado: "Tenho medo que goste de mim pelos meus pijamas"
Cantora compartilhou com os seguidores enquanto se produzia para sair
Em suas redes sociais, a cantora Ana Castela, de 22 anos, sempre compartilha diversos momentos de sua rotina para seus mais de 24 milhões de seguidores. Nessa quinta-feira (5), ela publicou um vídeo se arrumando para sair, usando inicialmente pijama e tamanco e falou sobre possibilidades de um futuro namorado.
“Eu tenho medo do meu futuro namorado gostar de mim só pelos meus pijamas ou pelas minhas tamancas maravilhosas”, brincou ela. Em seguida, a famosa mostrou toda sua produção para o date. Uma calça jeans, salto alto e uma blusa marrom com as costas à mostra. “Hoje eu vou ter um date. Deixa eu, porque já passou da hora, já está na hora de eu ter um date”, disse ela.
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Por fim, a cantora acabou com o mistério e revelou que o date, no caso, era com uma amiga.