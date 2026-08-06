Ana Castela brinca sobre futuro namorado: "Tenho medo que goste de mim pelos meus pijamas"

Ana Castela gosta de fazer lives e interagir com seu público - Foto: Reprodução

Ana Castela gosta de fazer lives e interagir com seu público - Foto: Reprodução

Em suas redes sociais, a cantora Ana Castela, de 22 anos, sempre compartilha diversos momentos de sua rotina para seus mais de 24 milhões de seguidores. Nessa quinta-feira (5), ela publicou um vídeo se arrumando para sair, usando inicialmente pijama e tamanco e falou sobre possibilidades de um futuro namorado.

“Eu tenho medo do meu futuro namorado gostar de mim só pelos meus pijamas ou pelas minhas tamancas maravilhosas”, brincou ela. Em seguida, a famosa mostrou toda sua produção para o date. Uma calça jeans, salto alto e uma blusa marrom com as costas à mostra. “Hoje eu vou ter um date. Deixa eu, porque já passou da hora, já está na hora de eu ter um date”, disse ela.

Ana Castela compartilha com fãs se arrumando para sair | Foto: Reprodução/Instagram

Leia também:

Maricá bate o Boavista no jogo de ida das quartas de final da Copa Rio



Dono de restaurante e casa de eventos é preso por furto de energia em São Gonçalo



Por fim, a cantora acabou com o mistério e revelou que o date, no caso, era com uma amiga.

Ana Castela se arrumando para date com a amiga | Foto: Reprodução/Instagram

Ana Castela se arrumando para date coma amiga | Foto: Reprodução/Instagram