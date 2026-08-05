Tirullipa é condenado pela Justiça a indenizar mulheres por episódio na Farofa da Gkay

O humorista Everson de Brito Silva, conhecido como Tirullipa, foi condenado pela Justiça do Ceará a indenizar duas mulheres por atos praticados durante a Farofa da Gkay, realizada em dezembro de 2022. Pela decisão da juíza Leila Regina Corado Lobato, da 36ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, cada uma das vítimas deverá receber R$ 15 mil por danos morais, totalizando R$ 30 mil. A sentença ainda cabe recurso.

De acordo com a decisão, Tirullipa puxou o laço do biquíni de uma das mulheres e tocou os seios da outra sem consentimento durante uma dinâmica inspirada na "Banheira do Gugu". Na avaliação da magistrada, as condutas extrapolaram os limites de uma atividade recreativa e causaram constrangimento às vítimas.

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A sentença também destaca que a divulgação dos vídeos nas redes sociais e a ampla repercussão nacional do caso intensificaram a humilhação e o sofrimento enfrentados pelas duas mulheres. Além do pagamento das indenizações, o humorista também foi condenado a arcar com as custas processuais.

Meses após o episódio, uma das vítimas, a influenciadora e cantora Nicole Louise, afirmou que o caso afetou sua saúde emocional. Em entrevista à Rádio Chupim Metropolitana, ela disse que recebeu ataques nas redes sociais e que só percebeu a gravidade da situação após a repercussão do caso.

Após o ocorrido, Tirullipa foi retirado da programação da Farofa da Gkay e publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas. Na ocasião, afirmou que tentou fazer uma brincadeira, reconheceu que se excedeu e pediu perdão às mulheres envolvidas, dizendo que não teve a intenção de praticar assédio.