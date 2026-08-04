Criminosos usam imagens gerados por IA de Otaviano Costa e Flávia Alessandra para golpes e casal faz alerta

Otaviano Costa e Flávia Alessandra usaram as redes sociais para alertar fãs e seguidores que criminosos estão usando imagens e vídeos criados por inteligência artificial, do casal, para aplicar golpes. Segundo os famosos, as mídias feitas por IA estão sendo usadas para promover produtos, serviços e falsas promessas.

"Infelizmente, têm circulado por aí vídeos e anúncios feitos por inteligência artificial usando a minha imagem e a do Otaviano para divulgar produtos e promessas que não são verdade", disse a atriz.

Em seguida, o apresentador pediu que os fãs que acompanham o casal "tenham muito cuidado" e ressaltou que todo o conteúdo foi criado sem o consentimento de ambos.

Leia também:

PM prende dois suspeitos e desarticula sistema de monitoramento do tráfico na Vila Ipiranga, em Niterói



PM prende foragido apontado como gerente do tráfico no Rio do Ouro, em São Gonçalo



Ele também destacou a importância de verificar nos perfis oficiais dos artistas se qualquer divulgação é realmente verdadeira. Tanto Flávia quanto Otaviano reforçaram a importância de denunciar os perfis e anúncios falsos.

"Tudo o que a gente realmente indica, usa ou faz em parceria é divulgado exclusivamente pelos nossos canais oficiais. Então contamos muito com vocês para denunciar esses perfis e anúncios falsos, porque assim ajudamos a evitar que mais pessoas sejam enganadas. Atenção, porque todo cuidado é pouco", finalizaram.