Gilberto Gil é resgatado por bombeiros após ficar preso em elevador
O episódio aconteceu no bairro de Copacabana, localizado no Rio, local onde o cantor reside com a esposa, Flora Gil.
O cantor Gilberto Gil precisou ser resgatado por bombeiros militares após ficar preso no elevador em prédio no Rio de Janeiro.
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De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (3), o episódio ocorreu no último domingo (2), em Copacabana, na Zona Sul da cidade, onde o artista mora com a esposa, Flora Gil.
Segundo a nota divulgada pela corporação, os bombeiros foram acionados para realizar o resgate e só descobriram que se tratava do cantor ao chegarem ao prédio.
Em seu perfil nas redes sociais, Gilberto Gil agradeceu aos agentes do Corpo de Bombeiros e fez referência a uma de suas canções mais conhecidas. "Obrigado pela agilidade e cuidado. Aquele abraço", escreveu o artista.