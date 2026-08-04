Gilberto Gil é resgatado por bombeiros após ficar preso em elevador

"Obrigado pela agilidade e cuidado. Aquele abraço", disse o cantor. - Foto: Reprodução/Instagram

"Obrigado pela agilidade e cuidado. Aquele abraço", disse o cantor. - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Gilberto Gil precisou ser resgatado por bombeiros militares após ficar preso no elevador em prédio no Rio de Janeiro.

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De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (3), o episódio ocorreu no último domingo (2), em Copacabana, na Zona Sul da cidade, onde o artista mora com a esposa, Flora Gil.

Segundo a nota divulgada pela corporação, os bombeiros foram acionados para realizar o resgate e só descobriram que se tratava do cantor ao chegarem ao prédio.

Em seu perfil nas redes sociais, Gilberto Gil agradeceu aos agentes do Corpo de Bombeiros e fez referência a uma de suas canções mais conhecidas. "Obrigado pela agilidade e cuidado. Aquele abraço", escreveu o artista.