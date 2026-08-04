Marcos Mion entra na justiça contra ex-colega de emissora; saiba mais!

O apresentador Marcos Mion registrou uma queixa-crime contra o humorista Bento Ribeiro, acusando-o dos crimes de calúnia e difamação. Os dois trabalharam juntos na MTV em meados dos anos 2000, e essa convivência passou a ser alvo de críticas e piadas frequentes feitas por Bento em seu canal no YouTube, incluindo vídeos com títulos como "O Fim de Marcos Mion" e "Acabou para o Mion".

Embora os comentários do humorista tenham começado há pouco mais de um ano, a situação se agravou nos últimos meses, principalmente após Bento afirmar que teria sido alvo de uma suposta perseguição por parte de Mion por não "puxar seu saco" durante o período em que trabalharam juntos.

Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, Bento declarou: "Quando fui para a MTV, ele esperava uma espécie de reverência da minha parte (...) Achava que ele queria esse tipo de reverência e, quando isso não aconteceu, sinto que sofri uma espécie de perseguição que durou anos e não podia revidar".

Diante do caso, Mion acionou a Justiça de São Paulo, solicitando a remoção dos vídeos publicados por Bento e pedindo que o humorista seja impedido de citá-lo em entrevistas e projetos pessoais. Nessa segunda-feira, Bento comentou o processo pela primeira vez e disse ter recebido a notícia com surpresa.

"Eu fiquei sabendo quando um jornalista me procurou. Eu só falei o que sentia nos vídeos. É inacreditável. Eu ainda falei que não detesto ele. É infundado o que eu estou falando? Não tem nada de infundado. Só falei o que eu sentia", afirmou.

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