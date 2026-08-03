Ex-BBB Lumena Aleluia afirma que pornografia não é ameaça para casamentos: 'Não precisa ser um problema'

Lumena Aleluia afirma que pornografia não é um problema para os casamentos - Foto: Divulgação

Lumena Aleluia afirma que pornografia não é um problema para os casamentos - Foto: Divulgação

A ex-BBB Lumena Aleluia - que, além de criadora de conteúdo adulto na Privacy, também é psicóloga - acredita que o consumo de pornografia não afeta negativamente os casamentos e relacionamentos.

A revelação da estrela de reality veio logo após Eliezer, que também é ex-participante do BBB, publicar um vídeo comentando sobre o aumento no número de relatos de pessoas que afirmam que o conteúdo +18 prejudicou o casamento, afetando na forma como o casal se relaciona nos momentos de intimidade.

Porém, para Lumena, o real problema não é o consumo de fotos e vídeos sensuais e explícitos, e sim a falta de comunicação.

“Quando existe confiança e as duas pessoas entendem os limites e os acordos daquele relacionamento, acho que o conteúdo adulto não precisa ser um problema”, disse ela em entrevista exclusiva à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

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“Inclusive, pode ser uma forma de explorar a sexualidade com mais liberdade. O problema, para mim, não está necessariamente no conteúdo, mas na falta de diálogo, de respeito e de acordos”, adicionou.

Lumena também comentou sobre sua carreira com o conteúdo adulto, afirmando que o limite do que faz ou não na frente das câmeras está no próprio conforto.

“Cada criador precisa entender o que aceita produzir e compartilhar. Eu preciso estar confortável e de acordo com o que estou fazendo. Não existe conteúdo que valha a pena se eu precisar passar por cima dos meus próprios limites. A liberdade também está em poder dizer não”, apontou.