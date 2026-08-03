Thalita Zampirolli é a nova Rainha de Bateria da Acadêmicos de Niterói

A Acadêmicos de Niterói tem uma nova rainha de bateria para o carnaval de 2027. A atriz e empresária Thalita Zampirolli reinará à frente dos ritmistas da “Cadência de Niterói”, do Mestre Demétrius. Thalita é mais um nome anunciado no elenco da azul e branca da cidade sorriso para o próximo desfile na Marquês de Sapucaí.

Reconhecida por sua forte ligação com a folia, Thalita chega à escola para construir uma relação ainda mais próxima com a comunidade, mergulhando na rotina da agremiação e participando ativamente dos ensaios, eventos e de toda a preparação para o desfile de 2027.

Celebrando 16 anos de trajetória e com uma história consolidada no Carnaval carioca, Thalita inicia essa nova fase cercada de expectativas e pronta para escrever mais um importante capítulo de sua carreira ao lado da Acadêmicos de Niterói.

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