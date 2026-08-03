Monique Evans alega que banco não reconheceu seu rosto após cirurgia plástica
Apresentadora contou que ficou sem conseguir acessar a conta por causa do reconhecimento facial
A apresentadora Monique Evans, de 70 anos, contou que enfrentou um problema no banco após passar por um minilifting facial. Segundo ela, o sistema de reconhecimento facial deixou de identificar seu rosto, impedindo o acesso à conta.
Em vídeos publicados nas redes sociais nesse domingo (2), Monique mostrou como está a recuperação e disse estar satisfeita com o resultado inicial da cirurgia.
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"É uma carinha de quem foi atropelada por caminhão, mas tudo vai dar certo. Pensei que fosse ficar mais roxa, até que não ficou. Mas já estou gostando muito. Se com dois dias está assim, vai ficar espetacular", disse.
Ela revelou que os cuidados com as cicatrizes estão sendo feitos pela esposa, a DJ Cacá Werneck.
Bem-humorada, Monique contou que tentou várias vezes fazer o reconhecimento facial, mas não conseguiu. "Nem com faixa, nem sem faixa", comentou.