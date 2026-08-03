Niterói Innovation Experience acontece nesta segunda (3)

O Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro de Niterói, será palco do Niterói Innovation Experience, nesta segunda-feira (3). Promovido pela Prefeitura de Niterói em parceria com o Rio Innovation Week (RIW), o evento antecede a abertura oficial da maior conferência global de tecnologia e inovação da América Latina e reunirá gestores públicos, empresários, empreendedores, estudantes e representantes do ecossistema de inovação para palestras, conexões e troca de experiências.

O evento antecipa os debates que estarão em destaque no Rio Innovation Week 2026, que vai acontecer entre 4 e 7 de agosto. Temas como cidades inteligentes, inovação, tecnologia, novas economias e futuro do trabalho serão apresentados em Niterói e, nos dias seguintes, ganharão dimensão internacional no Píer Mauá, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

“Niterói vem construindo uma trajetória de incentivo à ciência e à tecnologia, com políticas públicas que fortalecem o ambiente de inovação da cidade. O Niterói Innovation Experience é mais uma iniciativa que aproxima pessoas, empresas, universidades e o poder público para discutir os desafios do futuro e construir caminhos para o desenvolvimento da cidade”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

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Com o tema “Simbiose”, o Rio Innovation Week 2026 reforça a importância da integração entre pessoas, cidades, negócios, conhecimento e tecnologia para impulsionar a inovação e o desenvolvimento sustentável. O Niterói Innovation Experience antecipa essa discussão ao promover um espaço de troca de experiências e conexões entre diferentes setores.

“O sucesso da primeira edição mostrou que Niterói está preparada para protagonizar o debate sobre inovação no setor público. Neste ano, o Niterói Innovation Experience reafirma nosso compromisso de conectar pessoas, conhecimento e tecnologia para transformar ideias em políticas públicas que melhoram a vida da população. Ao abrir, mais uma vez, as discussões que depois ganham dimensão global no Rio Innovation Week, Niterói fortalece seu papel como referência nacional na construção das cidades inteligentes do futuro”, destacou o secretário Executivo, Felipe Peixoto.

O Niterói Innovation Experience contará com a palestra “O Profissional do Futuro”, ministrada por Michelle Schneider, especialista em transformação digital, inteligência artificial e futuro do trabalho. A apresentação abordará os impactos da inteligência artificial na forma como as pessoas trabalham, lideram equipes e desenvolvem suas carreiras, além das oportunidades criadas pelas novas tecnologias para profissionais e organizações.

Inspirada em seu livro, Michelle Schneider apresentará os quatro pilares considerados essenciais para enfrentar esse novo cenário: mente inovadora, letramento tecnológico, inteligência emocional e saúde mental. A proposta é oferecer uma visão prática sobre as transformações em curso e estimular o desenvolvimento de competências para atuar em parceria com a inteligência artificial.

Além do conteúdo da palestra, o evento contará com momentos de networking entre participantes, fortalecendo a conexão entre diferentes atores do ecossistema de inovação e incentivando o compartilhamento de experiências e oportunidades.

Programação

8h – Credenciamento

9h30 – Abertura institucional com a participação do prefeito Rodrigo Neves, da secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia, do secretário executivo Felipe Peixoto e do secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rodrigo Ramalho.

10h – Palestra Michelle Schneider | O Profissional do Futuro

11h30 – Coffee Break e Networking

13h – Encerramento

Serviço Niterói Innovation Experience

Data: 3 de agosto (segunda-feira)

Horário: das 9h30 às 13h

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer – Niterói/RJ

Entrada gratuita, mediante inscrição prévia pelo Sympla, no link https://www.sympla.com.br/evento/niteroi-innovation-experience-rio-innovation-week-2026/3511672

Classificação indicativa: 16 anos.