Fred Bruno compartilha nas redes sociais o sexo do segundo filho

O jornalista ainda disse ter sido fofo demais poder ver todas as reações espontâneas e a felicidade de cada um - Foto: Reprodução

O jornalista ainda disse ter sido fofo demais poder ver todas as reações espontâneas e a felicidade de cada um - Foto: Reprodução

Fred Bruno anunciou em seu perfil no Instagram que será pai de mais um menino. A novidade foi compartilhada com os internautas nesta quarta-feira (29), através de imagens do chá revelação intimista realizado para o caçula. Em uma das fotos publicadas, o jornalista aparece ao lado da sua companheira e mãe do bebê, Indi Lunar, e do filho Cris, de 5 anos, que teve durante o seu relacionamento com a blogueira e empresária Bianca Andrade, Boca Rosa.

Leia também:

Cordel conquista espaço na Flip, mas ainda pede protagonismo à altura de sua importância cultural

Editoras e autores da Região Metropolitana do Rio marcarão presença na Flipei São Paulo 2026

"Vem aí: outro moleque. Eu já imaginava que ia receber muito carinho, mas confesso que todo mundo se superou. Família, amigos e vocês que me acompanham por aqui ficaram felizes de verdade com essa notícia e desejaram muito amor, saúde e coisas boas pra esse molequinho", afirmou o jornalista na legenda publicada.

Fred Bruno ainda afirmou que o evento realizado para familiares e amigos próximos foi muito especial, ele ainda pontua que uma das partes partes mais engraçado nessa história é que alguns amigos ainda não sabiam que tinha um bebê a caminho, então foi um chá revelação surpresa pra eles. O jornalista ainda disse ter sido fofo demais poder ver todas as reações espontâneas e a felicidade de cada um.

O apresentador finalizou a postagem com um pedido de ajuda direcionado aos seguidores. "Comentem nomes de menino. Porque, pra falar a verdade, só o nome de menina já estava decidido. Muito, muito, muito obrigado por tudo, amo vocês!"

A ex-companheira de Fred, Bianca, comentou na publicação a seguinte mensagem: "Vim aqui fofocar que Guduguinho (apelido de Cris) escolheu Leo! (risos). Seja muito bem-vindo, neneco 2". Os dois colocaram um ponto final na relação em 2022.