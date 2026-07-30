Editoras e autores da Região Metropolitana do Rio marcarão presença na Flipei São Paulo 2026

Festival reunirá centenas de expositores de todo o país em uma programação gratuita que combina literatura, debates, música e manifestações culturais - Foto: Divulgação/Tata Noaqui

Festival reunirá centenas de expositores de todo o país em uma programação gratuita que combina literatura, debates, música e manifestações culturais - Foto: Divulgação/Tata Noaqui

A produção literária independente da Região Metropolitana do Rio de Janeiro estará representada na Festa Literária Pirata das Editoras Independentes (Flipei) 2026, que acontece entre os dias 5 e 9 de agosto, em São Paulo. Considerado um dos maiores encontros dedicados à bibliodiversidade, às editoras independentes e ao pensamento crítico da América Latina, o festival reunirá centenas de expositores de todo o país em uma programação gratuita que combina literatura, debates, música, formação e manifestações culturais.

Pelo segundo ano consecutivo, a Editora Mapa das Letras, sediada em São Gonçalo (RJ), participará da feira levando ao público um catálogo diversificado que reúne literatura infantil, coletâneas, livros de contos, crônicas, poesia e lançamentos acadêmicos, reafirmando seu compromisso com a valorização da produção independente de autoria feminina.

Além da Mapa das Letras, autores independentes e pequenos selos editoriais da Região Metropolitana do Rio também integram a programação da feira, fortalecendo a presença fluminense em um dos principais espaços de circulação da literatura independente brasileira.

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Criada em 2018, a Flipei consolidou-se como um território de resistência cultural e democratização do acesso ao livro. Em sua terceira edição na capital paulista, o evento deve superar os mais de 50 mil visitantes registrados no ano anterior e reunir cerca de 180 editoras e coletivos independentes, mantendo o acesso gratuito ao público e sem cobrança de taxas para expositores.

A programação reúne escritores, pesquisadores, jornalistas, artistas e ativistas do Brasil e do exterior em mesas de debate sobre literatura, política, direitos humanos e movimentos sociais. Entre os convidados desta edição estão Ruth Wilson Gilmore, Medea Benjamin, Gideon Levy, Tal Nitzan, Christian Dunker, Jamil Chade, Xico Sá, Vladimir Safatle, Txai Suruí, Luiza Erundina, Rita Von Hunty (Guilherme Terreri), FBC, Cidinha da Silva e diversos outros nomes da cena cultural contemporânea.

A Flipei também amplia o conceito tradicional de festa literária ao integrar shows, bailes e apresentações musicais à programação. O público poderá acompanhar apresentações do rapper FBC, da banda punk Inocentes, da argentina Sara Hebe, além de festas dedicadas ao funk, rap, música latina e cultura periférica, reforçando a proposta do festival de aproximar literatura e diferentes expressões artísticas.

Outro destaque da programação é a Zona Piratinha, espaço voltado às infâncias com atividades inspiradas nas perspectivas indígena e afro-brasileira, além de uma estrutura completa de acessibilidade, com intérpretes de Libras, audiodescrição e equipe preparada para acolher pessoas com deficiência.

Para a representante da Mapa das Letras, Cyntia Fonseca "retornar à Flipei representa mais do que participar de uma feira: é fortalecer a circulação da literatura produzida fora dos grandes centros editoriais e ampliar o diálogo entre autores, leitores e editoras independentes. É sempre muito bom ter esse contato direto com os leitores", completa.

Serviço

Flipei – Festa Literária Pirata das Editoras Independentes

Data: 5 a 9 de agosto de 2026

Locais:

Galpão Elza Soares – Alameda Eduardo Prado, 474 – Campos Elíseos

Café Colombiano – Alameda Eduardo Prado, 493 – Campos Elíseos

Sol Y Sombra – Rua Treze de Maio, 180 – Bixiga

Entrada gratuita.