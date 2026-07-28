Cucurella cumpre promessa e tatua rosto de treinador após título da Espanha na Copa

O lateral esquerdo Marc Cucurella, de 28 anos, cumpriu a promessa que havia realizado caso a Espanha se consagrasse campeã da Copa do Mundo e tatuou o rosto do técnico espanhol Luis de La Fuente. O resultado foi compartilhado pelo atleta nas redes sociais nessa terça-feira (28).

Cucurella decidiu tatuar o rosto do treinador segurando a taça da Copa na parte de trás do braço, em meio a outras tatuagens que o jogador já tem. "Promessa cumprida", escreveu ele na publicação que mostra o desenho e o processo da tatuagem.

Cucurella mostra tatuagem de treinador Luis de La Fuente | Foto: Reprodução/Instagram

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Em menos de 20 minutos, a publicação do jogador já havia alcançado mais de 120 mil curtidas nas redes. A promessa de Cucurella foi realizada durante o programa espanhol 'El Partidazo de Cope', no dia 12 de junho.

"Se ganharmos a Copa do Mundo farei uma tatuagem do rosto de Luís de la Fuente. Pequena, mas acho que é uma boa lembrança. Teríamos que pensar no local. Eu assinaria a tatuagem, depois teríamos que considerar o lugar e onde", afirmou na época o lateral.