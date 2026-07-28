Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1128 | Euro R$ 5,8286
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Cucurella cumpre promessa e tatua rosto de treinador após título da Espanha na Copa

Lateral compartilhou resultado da tatuagem nas redes sociais

relogio min de leitura | Redação 28 de julho de 2026 - 19:14
Cucurella tatua o rosto do treinador Luis de La Fuente
Cucurella tatua o rosto do treinador Luis de La Fuente -

O lateral esquerdo Marc Cucurella, de 28 anos, cumpriu a promessa que havia realizado caso a Espanha se consagrasse campeã da Copa do Mundo e tatuou o rosto do técnico espanhol Luis de La Fuente. O resultado foi compartilhado pelo atleta nas redes sociais nessa terça-feira (28). 

Cucurella decidiu tatuar o rosto do treinador segurando a taça da Copa na parte de trás do braço, em meio a outras tatuagens que o jogador já tem. "Promessa cumprida", escreveu ele na publicação que mostra o desenho e o processo da tatuagem. 

Cucurella mostra tatuagem de treinador Luis de La Fuente
Cucurella mostra tatuagem de treinador Luis de La Fuente |  Foto: Reprodução/Instagram

Leia também: 

Erika Januza se pronuncia após termino com Arlindinho: 'A partir de agora, se perguntar o que é o amor pra mim, não sei responder'

Presidente Lula participa de reunião da SBPC na UFF, em Niterói, nesta terça (28)

Em menos de 20 minutos, a publicação do jogador já havia alcançado mais de 120 mil curtidas nas redes. A promessa de Cucurella foi realizada durante o programa espanhol 'El Partidazo de Cope', no dia 12 de junho.

"Se ganharmos a Copa do Mundo farei uma tatuagem do rosto de Luís de la Fuente. Pequena, mas acho que é uma boa lembrança. Teríamos que pensar no local. Eu assinaria a tatuagem, depois teríamos que considerar o lugar e onde", afirmou na época o lateral. 

Marc Cucurella cumpre promessa pós ganhar Copa do Mundo
Marc Cucurella cumpre promessa pós ganhar Copa do Mundo |  Foto: Reprodução/Instagram

Tags:

Copa do Mundo espanha Tatuagem

Matérias Relacionadas