Após polêmica com Erika Januza, vida amorosa de Arlindinho volta aos holofotes

Após ser acusado de trair Erika Januza, depois de ser flagrado na porta de uma casa de swing na Zona Sul do Rio de Janeiro, Arlindinho voltou a ter sua vida amorosa no centro das atenções. O cantor, filho do sambista Arlindo Cruz, acumula uma sequência de relacionamentos com mulheres conhecidas do público, além de dois casamentos que terminaram poucos meses após serem oficializados.

Antes de assumir o namoro com Erika, iniciado em novembro do ano passado, Arlindinho viveu um breve romance com Solange Gomes, ex-modelo e eterna musa da "Banheira do Gugu". O relacionamento chegou ao fim pouco antes de o cantor engatar o romance com a atriz.

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Em 2022, o sambista também teve um affair com Alessandra Negrini. Na época, a atriz estava no Rio de Janeiro gravando a novela Travessia. Discretos, os dois costumavam se encontrar longe dos holofotes, embora tenham sido fotografados juntos em uma ocasião, no Aeroporto Santos Dumont.

Depois do envolvimento com Negrini, Arlindinho reatou o relacionamento com Lillayne Pereira. O casal oficializou a união em dezembro de 2024, em uma cerimônia reservada, mas o casamento durou apenas três meses.

Essa não foi a primeira união rápida do cantor. Em 2018, ele se casou com Ayeska Massaia após cerca de seis meses de relacionamento. O casamento terminou no ano seguinte, enquanto ela estava grávida do filho caçula do artista.

Agora, em meio à repercussão das imagens que o mostram na porta de uma casa de swing, Arlindinho enfrenta uma nova crise na vida pessoal. Erika Januza confirmou o fim do relacionamento.