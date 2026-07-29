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Marcação cerrada? Vini Jr. deixa de seguir 47 famosas no Instagram após reatar com Virginia

A relação com os supostos "unfollows" começou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (28)

relogio min de leitura | Redação 29 de julho de 2026 - 09:21
Até o momento, Vini Jr. segue 973 perfis no Instagram e soma cerca de 63 milhões de seguidores na plataforma
Até o momento, Vini Jr. segue 973 perfis no Instagram e soma cerca de 63 milhões de seguidores na plataforma -

Ao que tudo indica, a marcação sobre Vini Jr. não acontece apenas dentro das quatro linhas. O atacante do Real Madrid virou assunto nas redes sociais após uma lista apontar que ele deixou de seguir 47 mulheres em seu perfil no Instagram. Entre os motivos especulados pelos internautas está um suposto ciúme da namorada, a influenciadora Virginia Fonseca. A razão, no entanto, não foi confirmada pelo casal nem pelo jogador. O que é fato é que o craque reduziu sua lista de perfis seguidos.

A relação com os supostos "unfollows" começou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (28) e reúne nomes de famosas brasileiras e estrangeiras que teriam deixado de ser acompanhadas pelo atleta de 26 anos, pouco tempo depois da reconciliação com Virginia, de 27.

Lista reúne nomes de famosas brasileiras e estrangeiras
Lista reúne nomes de famosas brasileiras e estrangeiras |  Foto: Divulgação

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Entre as brasileiras que aparecem na lista estão as atrizes Mel Maia, Bella Campos e Paloma Bernardi, além das modelos Yasmin Brunet, Erika Schneider, Juliana Nalú e Anna Cangussu. Já entre as celebridades internacionais aparecem nomes como a cantora dominicana Natti Natasha e as modelos Clara Berry e Cydney Moreau.

Até o momento, Vini Jr. segue 973 perfis no Instagram e soma cerca de 63 milhões de seguidores na plataforma. O jogador não comentou a repercussão nem confirmou se a mudança em sua lista de seguidores tem relação com o namoro.

Confira a lista completa de famosas que o atleta supostamente deixou de seguir abaixo.

Amanda Diaz

Anna Cangussu

Bella Bonato

Carolina Portaluppi

Chelsea Vidal

Lari Santos

Camila Canuto

Bella Campos

Paloma Bernardi

Dada Favatto

Juliana Nalu

Patricia Ramos

Duda Borges

Juliana Goritto

Yasmin Brunet

Juliana Simao

Isa Silva

Bianca Costa

Mel Maia

Lorena Maia

Clara Berry

Cydney Moreau

Dea

Duda Wiesel

Erika Schneider

Evelyn Yañez Souza

Gabi Lopes

Gabi Rios

Gabriella Brótos

Isabella Duarte

Isabella Kulikovski

Laura Oliveira

Lorena Leoni

Marina Ferrari

Luna Bonassi

Marta Calvín

Mayara C. Maia

Nath Fischer

Natti Natasha

Nicole Lilyen

Oriana Falla

Saory Cardoso

Sofia Muse

Sol Andrade

Thaisa Carvalho

Thaissa Pires

Valentina Isabel Gómez

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