Marcação cerrada? Vini Jr. deixa de seguir 47 famosas no Instagram após reatar com Virginia
A relação com os supostos "unfollows" começou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (28)
Ao que tudo indica, a marcação sobre Vini Jr. não acontece apenas dentro das quatro linhas. O atacante do Real Madrid virou assunto nas redes sociais após uma lista apontar que ele deixou de seguir 47 mulheres em seu perfil no Instagram. Entre os motivos especulados pelos internautas está um suposto ciúme da namorada, a influenciadora Virginia Fonseca. A razão, no entanto, não foi confirmada pelo casal nem pelo jogador. O que é fato é que o craque reduziu sua lista de perfis seguidos.
A relação com os supostos "unfollows" começou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (28) e reúne nomes de famosas brasileiras e estrangeiras que teriam deixado de ser acompanhadas pelo atleta de 26 anos, pouco tempo depois da reconciliação com Virginia, de 27.
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Entre as brasileiras que aparecem na lista estão as atrizes Mel Maia, Bella Campos e Paloma Bernardi, além das modelos Yasmin Brunet, Erika Schneider, Juliana Nalú e Anna Cangussu. Já entre as celebridades internacionais aparecem nomes como a cantora dominicana Natti Natasha e as modelos Clara Berry e Cydney Moreau.
Até o momento, Vini Jr. segue 973 perfis no Instagram e soma cerca de 63 milhões de seguidores na plataforma. O jogador não comentou a repercussão nem confirmou se a mudança em sua lista de seguidores tem relação com o namoro.
Confira a lista completa de famosas que o atleta supostamente deixou de seguir abaixo.
Amanda Diaz
Anna Cangussu
Bella Bonato
Carolina Portaluppi
Chelsea Vidal
Lari Santos
Camila Canuto
Bella Campos
Paloma Bernardi
Dada Favatto
Juliana Nalu
Patricia Ramos
Duda Borges
Juliana Goritto
Yasmin Brunet
Juliana Simao
Isa Silva
Bianca Costa
Mel Maia
Lorena Maia
Clara Berry
Cydney Moreau
Dea
Duda Wiesel
Erika Schneider
Evelyn Yañez Souza
Gabi Lopes
Gabi Rios
Gabriella Brótos
Isabella Duarte
Isabella Kulikovski
Laura Oliveira
Lorena Leoni
Marina Ferrari
Luna Bonassi
Marta Calvín
Mayara C. Maia
Nath Fischer
Natti Natasha
Nicole Lilyen
Oriana Falla
Saory Cardoso
Sofia Muse
Sol Andrade
Thaisa Carvalho
Thaissa Pires
Valentina Isabel Gómez