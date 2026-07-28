Quanto você pagaria por um @ no story do Neymar? Veja itens que serão leiloados na 6ª edição de evento do Instituto Neymar Jr.

O Instituto Projeto Neymar Jr. (INJR) é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social - Foto: Divulgação

O Instituto Projeto Neymar Jr. (INJR) é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social - Foto: Divulgação

Quanto você pagaria por um @ no story do Neymar? E por uma partida de poker com o atleta? Marcado para o dia 03 de agosto no Suhai Music Hall, em São Paulo, a sexta edição do Leilão do Instituto Neymar Jr. divulgou todos os itens que serão leiloados ao longo do evento. Ao todo, serão mais de 17 itens leiloados, entre encontros com Neymar, Ronaldo e João Fonseca, itens colecionáveis e camisetas autografadas.

Confira abaixo a lista completa:

- Camiseta da reedição do tricampeonato de 1970 autografada por Pelé e Neymar Jr.

- perfil no story do neymar

- Final de semana na casa do Neymar Jr. em Mangaratiba, encontro com o craque, transporte de helicóptero e experiência no kartódromo particular (para duas pessoas)

- Partida gamer presencial com Neymar Jr., cadeira flexform edição limitada e fone aiwa edição especial (experiência para uma pessoa)

- Partida de poker com Neymar Jr. e a “The Prince Legacy Private Poker Edition” (mesa com 10 cadeiras – edição única e exclusiva)

- “The Prince Racing Simulator” e experiência Nascar com piloto Vitor Genz

- Experiência exclusiva no Cristo Redentor: visita (dez pessoas) ao nascer do sol com bênção reservada, visita a capela e fotos individuais. acesso de duas pessoas ao interior do monumento com foto no braço do cristo redentor

- Álbum completo da Copa do Mundo Fifa 2026: uma relíquia para colecionadores

- Raquete autografada por João Fonseca e um encontro exclusivo com a nova estrela do tênis brasileiro (duas pessoas)

- Exclusive tribute to Neymar Jr.: uma obra única em homenagem ao legado do maior artilheiro da seleção

- Entre em quadra com Ronaldo Nazário (treino para uma pessoa e experiência para duas pessoas)

- A impossible bottle sgc autografada por Neymar Jr. e jantar especial com o craque (duas pessoas)

- Camiseta do Barcelona autografada pelo histórico trio MSN, com foto exclusiva com Neymar Jr. no palco do leilão

- Grid House Miami Experience no GP de Miami 2027 (quatro pessoas)

- um dia com Charles do Bronxs, experiência com Alex Poatan nos EUA, stories dos lutadores e luvas autografadas por Mike Tyson e Evander hHlyfield (duas pessoas)

- Jogar em uma quadra do rio open e viver os bastidores do torneio com transfer de helicóptero (jogo para uma pessoa, experiência para duas pessoas)

- O cetro do Rei Pelé: uma joia criada para eternizar o maior jogador da história by Pedro Yossef.

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O Instituto Projeto Neymar Jr. (INJR) é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social. Inaugurado em dezembro de 2014, a instituição atende atualmente milhares de crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos, impactando mais de 12 mil pessoas. O projeto é mantido com recursos próprios, doações e parcerias com a iniciativa privada. O Instituto foi construído em uma área de 8.400m², e está localizado no Jardim Glória, na cidade de Praia Grande, comunidade que possui diversas dificuldades e limitações já vivenciadas por Neymar Jr. e sua família, que foram moradores do bairro. Idealizado pelo atleta Neymar Jr. e sua família, por entender que através do conhecimento e das oportunidades é possível transformar a vida de inúmeras famílias, o projeto social está atuando há oito anos na sociedade.

Em 2017, o Instituto optou por realizar um leilão beneficente para arrecadar fundos revertidos às áreas do projeto. Além disso, a verba também é direcionada às reformas na infraestrutura do complexo, folha de pagamento dos colaboradores, e investimento em novos projetos.