Internautas desconfiam de suposta indireta da mãe do Orochi para a ex-nora Lara Jucah
Depois da divulgação do flagra entre a influenciadora e o Zé Felipe aos beijos, Eliane Costa publicou stories em tom de ironia
Após a viralização das imagens de Lara Jucah, ex-namorada de Orochi, aos beijos com o cantor Zé Felipe em um after no Rio de Janeiro, durante a madrugada do último domingo (26). A ex-sogra da influenciadora e mãe do rapper, Eliane Costa, compartilhou em seu perfil do Instagram uma sequência de stories com tom de deboche. Nos vídeos, ela afirma que sabe que o público está "rezando" para ela falar alguma coisa sobre o assunto e gerar um entretenimento para os internautas.
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Mesmo sem citar diretamente os nomes da Lara ou Zé Felipe, os internautas perceberam que Eliane ironizou a situação: "Estou aqui pensando, já deve ter um pessoalzinho que deve ter falado: 'Ih, corre lá para ver o que ela postou'. Mas no fundo vocês gostam, eu sei que vocês gostam, vocês ficam rezando para eu falar uma besteira aqui. Eu sei que eu trago entretenimento", afirmou.
Logo após a publicação desse stories, a mãe do Orochi voltou a ganhar os holofotes nas redes sociais depois que compartilhou um vídeo com os seus seguidores, em que aparece rindo ao som da canção "Melô da Galinha", de Dicró. No trecho escolhido pela ex-sogra, canta-se a frase: "Pode crer, todo mundo já lhe manja / Se ela tomar banho quente vira uma canja", fazendo com que os internautas associassem a publicação aos rumores envolvendo Lara Jucah e Zé Felipe.
A polêmica foi parar no X, antigo Twitter, e diversos usuários criticaram as publicações de Eliane. "Namoral, dar dinheiro e engajamento pra algumas pessoas é complicado pra cara***" e "Que mulher velha chata do cara*** deve morrer de inveja da ex nora", foram algumas das falas dos internautas sobre o assunto.
Lara Jucah ficou conhecida nas redes sociais após viver um relacionamento de idas e vindas com rapper Orochi, que foi finalizado em maio deste ano. Atualmente, ela é uma influenciadora digital conhecida em nível nacional e empresária, e fundadora, da marca de biquínis "By Lara Jucah."