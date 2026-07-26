Zé Felipe é flagrado em clima de romance com influenciadora Lara Jucah

O cantor Zé Felipe surgiu aos beijos com a influenciadora Lara Jucah durante um after no Rio de Janeiro e causou alvoroço nas redes sociais neste domingo (26). O flagra da intimidade dos dois aconteceu poucas horas depois de o cantor se apresentar na cidade. Antes do registro, a própria influenciadora revelou que estava assistindo ao show.

As imagens publicadas pelo perfil Daily do Garotinho revelam Zé Felipe, de 27 anos, e Lara, de 23, em um clima de romance durante a festa. De acordo com a publicação, o possível casal saiu do evento de forma discreta pelos fundos, de mãos dadas, entrou no mesmo carro e foi para um after, onde continuou junto "em clima de casal".

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Nas redes sociais, a revelação bombástica de um possível romance pegou os internautas de surpresa e relembrou que a influenciadora já havia sido vista ao lado da também influenciadora e ex-esposa do sertanejo, Virginia Fonseca, em outras ocasiões. “Não estava esperando esse casal”, escreveu um internauta. “Muito aleatório, mas os dois são lindos”, disse outro.

Quem é a influenciadora Lara Jucah

A jovem carioca Lara Jucá, mais conhecida nas redes sociais como Lara Jucah, é influenciadora digital e empresária.

O conteúdo dela gira em torno de moda, beleza e lifestyle, e já possui milhões de seguidores entre o Instagram e o TikTok, além de ser a criadora da marca de moda praia By Lara Jucah.

Recentemente, ela ganhou ainda mais destaque nas redes sociais por causa de seu relacionamento com o rapper gonçalense Orochi, que foi marcado por idas e vindas. Eles terminaram o relacionamento em maio deste ano.