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Juliano Floss recebe carro conquistado no 'BBB 26'

O influenciador comemorou a chegada do presente nas redes sociais

relogio min de leitura | Redação 25 de julho de 2026 - 14:29
O ex-bbb conquistou a terceira colocação no programa, ficando atrás de Tia Milena, e Ana Paula Renault
O ex-bbb conquistou a terceira colocação no programa, ficando atrás de Tia Milena, e Ana Paula Renault -

Três meses após o fim do BBB 26, o terceiro colocado, Juliano Floss, recebeu o carro conquistado durante a Prova do Finalista. O dançarino mostrou, em seu perfil nas redes sociais, a entrega do automóvel, que aconteceu nesta sexta-feira (24).

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O ex-BBB mostrou tudo nos stories do Instagram. Nas imagens compartilhadas, ele aparece animado com a conquista, mostrou o veículo zero-quilômetro e afirmou que o prêmio faz parte de uma realização pessoal, visto que esse é o seu primeiro carro.

Juliano Floss ganhou o automóvel durante a realização da última prova antes da reta final do reality show, na qual foi o vencedor e garantiu a sua vaga na final. O ex-BBB conquistou a terceira colocação no programa, ficando atrás de Tia Milena, vice-campeã, e Ana Paula Renault, vencedora da edição de 2026.

Além do carro, Juliano também conquistou um apartamento durante a competição na casa mais vigiada do Brasil. Os dois prêmios fazem parte da lista de conquistas do dançarino ao longo de sua participação no BBB 26.

Tags:

BBB carro Juliano Floss Prova do Finalista

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