De São Gonçalo, Coletiva Escritoras Vivas lança coletânea artesanal em encontro de saraus na Flip

Grupo promove ações contínuas de fomento à literatura dentro e fora de São Gonçalo - Foto: Divulgação

Grupo promove ações contínuas de fomento à literatura dentro e fora de São Gonçalo - Foto: Divulgação

Neste domingo, 26 de julho, a partir das 13h, a Coletiva Escritoras Vivas, de São Gonçalo, participa do Encontro de Saraus, realizado na Casa da Leitura e do Conhecimento, na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). A iniciativa é organizada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ), em parceria com o Sebrae.

A programação reúne diferentes coletivos e movimentos literários, entre eles o Sarau Q-Cria, organizado pelo produtor cultural Alberto Rodrigues, e será palco para o lançamento do livro artesanal, 'Artefata', produzido coletivamente pelas integrantes das Escritoras Vivas.

Participam da atividade 'Escritoras Vivas em Corpo-Palavra', as autoras Renatta Toledo, Cyntia Fonseca, Yonara Costa, Eloise Longobuco, Kelly de Maria, Marcia Veiga, Suzane Veiga, Deise Pontes, Vanessa Alves, Ivana Martins e Rosi Moraes.

A obra nasceu durante a oficina O Artefato Livro, ministrada pela escritora e artista Yonara Costa no Polo de Inovação Gonçalense, ao longo das últimas semanas. Mais do que um livro, o projeto propôs uma experiência de criação compartilhada, em que texto e objeto foram concebidos de forma coletiva.

Costurado, de certa forma, manualmente, o livro reúne poemas metalinguísticos que refletem sobre a escrita criativa, os processos colaborativos de criação e o próprio gesto de escrever. Cada página estabelece um diálogo entre diferentes vozes femininas, transformando a costura artesanal em metáfora para o encontro de palavras, memórias, afetos e experiências compartilhadas.

O lançamento na Flip representa mais um marco na trajetória da Coletiva Escritoras Vivas, que vem fortalecendo a presença de autoras fluminenses em festivais, feiras e eventos literários, promovendo a produção coletiva e ampliando os espaços de circulação da literatura feita por mulheres.

A Casa da Leitura e do Conhecimento funciona durante a Flip no Centro de Informações Turísticas (CIT) Maria Della Costa, localizado na Avenida Roberto Silveira, s/n – Centro, Paraty (RJ). A programação é gratuita e aberta ao público.

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