Sem renovação com o Real Madrid, Vini Jr. entra na mira do Arsenal
O contrato do atacante se encerra este ano
O contrato do atacante Vini Jr. com o Real Madrid acaba neste ano e, com isso, outros clubes europeus estão de olho no talento brasileiro. Como ainda não houve um acordo para a renovação do vínculo entre o jogador e o clube espanhol, o Arsenal, da Inglaterra, analisa a possibilidade de contratar o atleta.
De acordo com o jornal inglês The Athletic, o Arsenal monitora de perto a situação de Vini Jr. Contudo, ainda não existe nenhuma negociação entre os clubes sobre uma possível transferência do jogador.
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Ainda de acordo com o veículo de comunicação, o objetivo do Arsenal é fazer uma investida, caso não haja renovação de contrato entre o Real Madrid e Vini Jr.
O atleta gonçalense foi revelado pelo Flamengo e defende a camisa do Real Madrid desde 2018. O contrato atual foi assinado em 2022 e prevê uma multa rescisória de 1 bilhão de euros, o equivalente a R$ 5,8 bilhões, considerando a cotação atual.