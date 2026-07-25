Após Arlindinho aparecer em vídeo feito em casa de swing, Erika Januza apaga fotos com o sambista

Diferente de Erika, Arlindinho ainda mantém os posts feitos no seu perfil ao lado da atriz, inclusive um vídeo dele exaltando ser namorado da artista - Foto: Reprodução

Diferente de Erika, Arlindinho ainda mantém os posts feitos no seu perfil ao lado da atriz, inclusive um vídeo dele exaltando ser namorado da artista - Foto: Reprodução

Após a divulgação, por parte da colunista Fábia Oliveira, de imagens do sambista Arlindinho entrando em uma casa de swing no Rio de Janeiro, a atriz Erika Januza arquivou as fotos publicadas ao lado do companheiro nas redes sociais e deixou de segui-lo no Instagram.



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A atriz ainda não se pronunciou publicamente, mas as atitudes nas redes socias já chamaram a atenção do público. O vazamento dessas fotos do sambista podem ser a gota d'água para o futuro da relação do casal, visto que eles já estavam em meio de rumores de crise, que cresceram ainda mais após os dois artistas serem flagrados sem aliança nos últimos dias.



De acordo com as informações divulgadas pela colunista, Arlindinho marcou presença no espaço de entretenimento adulto na Zona Sul da capital fluminense no último dia 10 de julho. No entanto, a ex-rainha de bateria da Viradouro só teve acesso as imagens nesta semana, em uma delas, ele aparece saindo do local acompanhado de duas mulheres.

Diferentemente de Erika, Arlindinho ainda mantém as publicações feitas em seu perfil ao lado da atriz, inclusive um vídeo em que exalta o fato de ser o namorado da artista.

