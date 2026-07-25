Flip - Carlos Saldanha e Filipe Bragança revelam bastidores de '100 Dias', filme sobre a travessia histórica de Amyr Klink

Diretor Carlos Saldanha e ator Filipe Bragança, que interpreta Amyr Klink, primeiro homem a cruzar sozinho o Atlântico Sul em um barco a remo - Foto: OSÃOGONÇALO

Diretor Carlos Saldanha e ator Filipe Bragança, que interpreta Amyr Klink, primeiro homem a cruzar sozinho o Atlântico Sul em um barco a remo - Foto: OSÃOGONÇALO

A poucos meses da estreia nacional, 100 Dias reforça a expectativa do público ao apresentar uma das maiores histórias de aventura já protagonizadas por um brasileiro. Inspirado no livro Cem Dias Entre Céu e Mar, o longa dirigido por Carlos Saldanha acompanha a travessia que transformou Amyr Klink no primeiro homem a cruzar sozinho o Atlântico Sul em um barco a remo. A divulgação ganhou força com um novo spot narrado por Fernanda Gentil e com o relançamento da obra literária que inspirou o filme.

Nessa sexta (24), durante a Flip, em Paraty, o diretor Carlos Saldanha e o ator Filipe Bragança, intérprete de Amyr Klink, compartilharam com a reportagem de O SÃO GONÇALO, detalhes sobre o processo de criação da produção, que chega aos cinemas em 29 de outubro.

Amyr Klink e Filipe Bragança | Foto: Divulgação

Confira a entrevista completa:

O SÃO GONÇALO - O livro é essencial para construir a cronologia da história, mas você já comentou em outras entrevistas que a emoção veio principalmente das conversas com Amyr Klink. Como foi esse processo?

Carlos Saldanha - O livro traz uma história emocionante, mas muitas experiências da vida de Amyr não estão registradas ali. Conversar com ele, com familiares, amigos e pessoas que participaram da travessia ajudou a construir o arco emocional do filme. Procuramos ser fiéis à essência da obra, mas também mostrar o lado humano da jornada, especialmente as relações familiares, que se tornaram o coração da narrativa.

OSG - Filipe, como foi a preparação para interpretar Amyr Klink?

Filipe Bragança - Houve perda de peso, treinamento de remo e uma preparação intensa, mas o maior desafio foi compreender quem é Amyr Klink. Ele é uma pessoa extremamente organizada, metódica e complexa. Li o livro, assisti a entrevistas e documentários e tentei entender sua maneira de enxergar o mundo. Durante as filmagens também foi necessário imaginar praticamente todo o ambiente, porque muitas cenas foram feitas em estúdio com fundo azul.

OSG - Amyr Klink já assistiu ao filme e elogiou sua atuação. Como foi receber esse retorno?

Filipe Bragança - Foi uma validação muito importante. Mais do que um elogio, saber que ele se emocionou com o filme significa que conseguimos contar sua história de forma digna. Ele foi muito generoso durante todo o processo e compartilhou muitas histórias que me ajudaram na construção do personagem.

OSG - Se tivesse que resumir todo esse trabalho em uma palavra que não fosse "superação", qual seria?

Filipe Bragança - Coragem. Amyr teve muita coragem para realizar esse feito e, interpretando-o, também descobri uma coragem que existia dentro de mim.

OSG - Você costuma dizer que o Brasil precisa celebrar mais seus próprios heróis. O que Amyr Klink representa nesse sentido?

Carlos Saldanha - Pessoas como Amyr inspiram porque mostram que grandes conquistas são possíveis com coragem, planejamento e determinação. Ele realizou algo extraordinário dentro da realidade brasileira e isso representa muito para o país. Vê-lo cruzando o oceano com a bandeira do Brasil é uma imagem poderosa de identidade e inspiração.

OSG - O que vocês esperam que um jovem que nunca leu o livro leve do cinema?

Filipe Bragança - Muita gente da minha geração sequer conhece essa história. Espero que o filme apresente Amyr Klink para esse público, desperte a vontade de ler o livro e, principalmente, emocione, entretenha e inspire as pessoas a tirarem seus projetos do papel.

OSG - Que conselho vocês dariam para quem sonha trabalhar com cinema?

Carlos Saldanha - É preciso paixão por contar histórias. Cinema exige planejamento, persistência e muito trabalho. Há frustrações, mas também enormes recompensas. É preciso continuar remando.

Filipe Bragança - A curiosidade é fundamental. É preciso ler, assistir filmes, conhecer o mundo e alimentar constantemente a imaginação.

OSG - Pra finalizar, há alguma curiosidade de bastidor ou das filmagens que ainda não tenham revelado?

Carlos Saldanha - Boa parte do filme foi feita em estúdio e finalizada com efeitos visuais. Também filmamos em Paraty e conseguimos gravar cenas no antigo quarto de Amyr Klink, onde ele costumava olhar o mar quando jovem. Foi emocionante trazer essa parte da história para o próprio lugar onde ela começou.

Sobre o livro

Cem Dias Entre Céu e Mar é um diário de viagem publicado em 1985 pelo escritor e navegante marítimo brasileiro Amyr Klink. O livro narra a travessia a remo do Oceano Atlântico empreendida por Amyr, da costa da Namíbia até a Bahia.



Sobre Amyr Klink

Amyr Khan Klink é um navegador e escritor brasileiro. Ele foi a primeira pessoa a fazer a travessia do Atlântico Sul a remo, em 1984, a bordo do barco IAT.



Sobre Carlos Saldanha

Carlos Saldanha é um dos cineastas brasileiros de maior projeção internacional. Responsável por dirigir grandes sucessos da animação, como A Era do Gelo, Rio, Rio 2 e O Touro Ferdinando, consolidou carreira nos estúdios Blue Sky e se tornou referência em produções de alcance global. Nos últimos anos, ampliou sua atuação para filmes e séries em live-action, assinando produções como Cidade Invisível, How To Be a Carioca, Harold e o Lápis Mágico e 100 Dias, longa inspirado na travessia de Amyr Klink.



Sobre Filipe Bragança



Filipe Bragança estreou na televisão em Chiquititas (2013), papel que o projetou nacionalmente. No cinema, interpretou Christian Figueiredo em Eu Fico Loko (2017), Freddy Prince em Cinderela Pop (2019) e Sidney Magal na cinebiografia Meu Sangue Ferve por Você (2024). No teatro, recebeu o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Ator Revelação por sua atuação em Les Misérables. Também integrou produções de sucesso como Órfãos da Terra, Dom, Só Se For por Amor e o remake de Elas por Elas. Protagonista da novela Coração Acelerado, da TV Globo, e interpreta Amyr Klink no filme 100 Dias, dirigido por Carlos Saldanha.

